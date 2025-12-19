وزير الخارجية الأمريكي: الطريق لا يزال طويلا للتوصل لاتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا

403
وزير الخارجية الأمريكي: الطريق لا يزال طويلا للتوصل لاتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 19 - 12 (كونا) -- قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الجمعة إنه لا يزال هناك "طريق طويل" للتوصل لاتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا وهو تصريح يسبق عقد محادثات مقررة لهذه الغاية خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الوزير روبيو تطرق فيه إلى معظم الملفات الخارجية التي تهم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأعرب روبيو عن اعتقاده خلال المؤتمر أنه تم إحراز تقدم "لكن لا يزال أمامنا طريق طويل ومن الواضح أن أصعب القضايا هي دائما آخر القضايا التي يتم حلها" مضيفا "هناك سبب لعدم انتهاء هذه الحرب وهو وجود عوامل معقدة مؤثرة".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة "استثمرت الكثير من الوقت والكثير من الطاقة على أعلى المستويات".
وأضاف الوزير الأمريكي "ما نحاول معرفته هو ما الذي يمكن لأوكرانيا أن تتعايش معه وما الذي يمكن لروسيا أن تتعايش معه أي تحديد مواقف كلا الجانبين ومعرفة ما إذا كان بإمكاننا دفعهما نحو بعضهما البعض للتوصل إلى اتفاق".
وأوضح "لا نرى استسلاما في أي وقت قريب من أي من الجانبين لذا فإن التسوية التفاوضية هي الفرصة الوحيدة لإنهاء هذه الحرب".
وأشار روبيو إلى أن التسوية التفاوضية تتطلب أمرين وهما "أن يحصل كلا الجانبين على شيء وأن يقدم كلا الجانبين شيئا ونحن نحاول معرفة ما الذي يمكن لروسيا أن تقدمه وماذا تتوقع أن تحصل عليه وما الذي يمكن لأوكرانيا أن تقدمه وماذا تتوقع أن تحصل عليه".
وأكد أن القرار في النهاية سيعود إلى "أوكرانيا وروسيا ولن يكون بيد الولايات المتحدة" مجددا التأكيد على أن هذا هو الدور الذي ترغب الولايات المتحدة الانخراط به "ولذلك تعقد العديد من الاجتماعات".
وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن "الأمر لا يتعلق بفرض اتفاق على أي طرف بل يتعلق بتحديد ما يتوقعه كل طرف وما يحتاجه وما هو مستعد لتقديمه في المقابل ومحاولة معرفة ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى تفاهم مشترك وذلك يتطلب الكثير من الوقت والجهد". (النهاية) ر س ر / ف ا س
