وزير الخارجية الأمريكي: الطريق لا يزال طويلا للتوصل لاتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا

2025-12-19 11:14:49
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 19 - 12 (كونا) -- قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الجمعة إنه لا يزال هناك "طريق طويل" للتوصل لاتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا وهو تصريح يسبق عقد محادثات مقررة لهذه الغاية خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الوزير روبيو تطرق فيه إلى معظم الملفات الخارجية التي تهم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأعرب روبيو عن اعتقاده خلال المؤتمر أنه تم إحراز تقدم "لكن لا يزال أمامنا طريق طويل ومن الواضح أن أصعب القضايا هي دائما آخر القضايا التي يتم حلها" مضيفا "هناك سبب لعدم انتهاء هذه الحرب وهو وجود عوامل معقدة مؤثرة".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة "استثمرت الكثير من الوقت والكثير من الطاقة على أعلى المستويات".
وأضاف الوزير الأمريكي "ما نحاول معرفته هو ما الذي يمكن لأوكرانيا أن تتعايش معه وما الذي يمكن لروسيا أن تتعايش معه أي تحديد مواقف كلا الجانبين ومعرفة ما إذا كان بإمكاننا دفعهما نحو بعضهما البعض للتوصل إلى اتفاق".
وأوضح "لا نرى استسلاما في أي وقت قريب من أي من الجانبين لذا فإن التسوية التفاوضية هي الفرصة الوحيدة لإنهاء هذه الحرب".
وأشار روبيو إلى أن التسوية التفاوضية تتطلب أمرين وهما "أن يحصل كلا الجانبين على شيء وأن يقدم كلا الجانبين شيئا ونحن نحاول معرفة ما الذي يمكن لروسيا أن تقدمه وماذا تتوقع أن تحصل عليه وما الذي يمكن لأوكرانيا أن تقدمه وماذا تتوقع أن تحصل عليه".
وأكد أن القرار في النهاية سيعود إلى "أوكرانيا وروسيا ولن يكون بيد الولايات المتحدة" مجددا التأكيد على أن هذا هو الدور الذي ترغب الولايات المتحدة الانخراط به "ولذلك تعقد العديد من الاجتماعات".
وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن "الأمر لا يتعلق بفرض اتفاق على أي طرف بل يتعلق بتحديد ما يتوقعه كل طرف وما يحتاجه وما هو مستعد لتقديمه في المقابل ومحاولة معرفة ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى تفاهم مشترك وذلك يتطلب الكثير من الوقت والجهد". (النهاية) ر س ر / ف ا س

