رغم إعلان انتهاء المجاعة.. منظمات أممية تحذر من استمرار ارتفاع معدلات الجوع في غزة

2025-12-19 11:14:49
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جنيف - 19 - 12 (كونا) -- حذرت منظمات أممية اليوم الجمعة من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية وارتفاع معدلات الجوع والمرض وسوء التغذية في قطاع غزة رغم الإعلان رسميا عن انتهاء المجاعة في ظل الدمار الهائل للبنية التحتية وانهيار سبل العيش والإنتاج الغذائي المحلي نتيجة القيود المفروضة على العمليات الإنسانية من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر من جنيف عن كل من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية أكدوا فيه أن أكثر من 6ر1 مليون شخص (نحو 77 في المئة من السكان) لا يزالون يعانون من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي بينهم أكثر من 100 ألف طفل و37 ألف امرأة حامل ومرضعة معرضون لسوء التغذية الحاد حتى أبريل المقبل وذلك وفق أحدث تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.
وأفاد البيان بأن معظم الأسر لا تزال تواجه نقصا كبيرا في الغذاء والمياه النظيفة رغم تدفق الإمدادات الغذائية والتجارية عقب إعلان إيقاف إطلاق النار وذلك في ظل الارتفاع الحاد لأسعار الأغذية المغذية وصعوبة الحصول عليها فضلا عن اعتمادهم الواسع على المساعدات الإنسانية واستمرار النزوح لأكثر من 730 ألف شخص.
وكان قد صدر في وقت سابق اليوم من العاصمة الإيطالية (روما) أحدث تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي حيث أعلن خروج جميع مناطق القطاع من مرحلة المجاعة (المرحلة الخامسة والأخطر) غير أنه صنف أربع محافظات في القطاع (شمال غزة ومحافظة غزة ودير البلح وخانيونس) حاليا ضمن مرحلة الطوارئ (وهي المرحلة الرابعة من التصنيف) وذلك حتى أبريل 2026 كما عدل تصنيف محافظة غزة من مرحلة المجاعة إلى مرحلة الطوارئ.
وأوضح البيان أن المرحلة الحالية تشير إلى انعدام حاد في الأمن الغذائي يتسم بفجوات كبيرة في استهلاك الغذاء وارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد وزيادة خطر الوفيات وذلك التحسن المسجل في التصنيف.
وأكد أن الاحتياجات الإنسانية لا تزال هائلة إذ لا تلبي الاستجابة الإنسانية الحالية غير أبسط متطلبات البقاء على قيد الحياة فقط محذرين من انتكاس هذه المكاسب المحدودة بين ليلة وضحاها في حال عودة الحرب.
وطالبت المنظمات الأممية بضمان وصول إنساني وتجاري مستدام وآمن ودون عوائق إلى جميع أنحاء القطاع ورفع القيود المفروضة على الواردات الأساسية بما في ذلك المنتجات الزراعية والغذائية ومستلزمات الرعاية الصحية فضلا عن زيادة التمويل لمنع مزيد التدهور وتمكين جهود التعافي. (النهاية)

