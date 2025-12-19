اختتام فعاليات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالدوحة

403
اختتام فعاليات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالدوحة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 19 - 12 (كونا) -– اختتمت اليوم الجمعة فعاليات الدورة ال11 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة على مدى خمسة أيام.
وذكر بيان صادر عن المؤتمر أنه تم اعتماد (إعلان الدوحة 2025: تعزيز التعاون الدولي والمساعدة التقنية واغتنام الفرص التي توفرها أنظمة الذكاء الاصطناعي في منع الفساد ومكافحته) والذي يوجه رسالة واضحة مفادها بأن بناء نزاهة المستقبل يتطلب تسخير التكنولوجيا بمسؤولية وتعزيز التعاون الدولي.
ويدعو (إعلان الدوحة 2025) الدول إلى الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي لتعزيز التعاون الدولي بمجال إنفاذ القانون في قضايا الفساد العابر للحدود وتحسين دقة وكفاءة وموضوعية الجهود الوطنية لقياس أخطار الفساد.
ويشجع الإعلان على استخدام التقنيات التي طورتها شبكات الخبراء بما في ذلك شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتمكين التبادل الآمن والسريع للمعلومات حيث يعد تبادل المعلومات في الوقت المناسب أمرا بالغ الأهمية في قضايا الفساد.
وقال المدير التنفيذي بالإنابة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة جون براندولينو "إن إعلان الدوحة الجديد الذي يركز على الذكاء الاصطناعي هو اعتراف مهم بتأثير هذه التكنولوجيا وخطوة مهمة على طريق تحقيق إمكاناتها الكاملة في منع ومكافحة الفساد".
واعتمد المؤتمر 11 قرارا حول مجموعة واسعة من المواضيع ما يبرز التحديات المعقدة التي يواجهها العالم اليوم حيث تركز على تعزيز الشفافية في تمويل الأحزاب السياسية والمرشحين للمناصب العامة المنتخبة والحملات الانتخابية وتعزيز نزاهة الأطفال والشباب عبر التربية ودور الفساد في تسهيل جرائم أخرى مثل تهريب المهاجرين والجرائم التي تؤثر على البيئة ومستقبل آلية مراجعة النظراء لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وغيرها من المواضيع.
وأكد البيان أن اعتماد قرار بشأن المرحلة التالية من آلية المراجعة حول التنفيذ الفعال لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يتطلب عمليات مراجعة تتسم بالكفاءة والفعالية والملاءمة للغرض مع الاستفادة من الخبرات والنتائج التي حققتها آلية مراجعة التنفيذ حتى الآن.
وقد انضمت 21 شركة إلى منصة القطاع الخاص التابعة للمؤتمر والتي تم إطلاقها حديثا بقيادة مشتركة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والاتفاق العالمي للأمم المتحدة حيث تتيح آلية التعاون الجديدة للشركات المساهمة في تنفيذ الاتفاقية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
واتخذت الدول الأطراف في الاتفاقية قرارا بعقد الدورة الثانية عشر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في أوزبكستان.
يذكر أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) الكويتية شاركت في المؤتمر بوفد تقدمه رئيس الهيئة عبدالعزيز الابراهيم. (النهاية)
