  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
اختتام فعاليات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالدوحة

اختتام فعاليات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالدوحة

2025-12-19 11:14:49
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 19 - 12 (كونا) -– اختتمت اليوم الجمعة فعاليات الدورة ال11 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة على مدى خمسة أيام.
وذكر بيان صادر عن المؤتمر أنه تم اعتماد (إعلان الدوحة 2025: تعزيز التعاون الدولي والمساعدة التقنية واغتنام الفرص التي توفرها أنظمة الذكاء الاصطناعي في منع الفساد ومكافحته) والذي يوجه رسالة واضحة مفادها بأن بناء نزاهة المستقبل يتطلب تسخير التكنولوجيا بمسؤولية وتعزيز التعاون الدولي.
ويدعو (إعلان الدوحة 2025) الدول إلى الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي لتعزيز التعاون الدولي بمجال إنفاذ القانون في قضايا الفساد العابر للحدود وتحسين دقة وكفاءة وموضوعية الجهود الوطنية لقياس أخطار الفساد.
ويشجع الإعلان على استخدام التقنيات التي طورتها شبكات الخبراء بما في ذلك شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتمكين التبادل الآمن والسريع للمعلومات حيث يعد تبادل المعلومات في الوقت المناسب أمرا بالغ الأهمية في قضايا الفساد.
وقال المدير التنفيذي بالإنابة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة جون براندولينو "إن إعلان الدوحة الجديد الذي يركز على الذكاء الاصطناعي هو اعتراف مهم بتأثير هذه التكنولوجيا وخطوة مهمة على طريق تحقيق إمكاناتها الكاملة في منع ومكافحة الفساد".
واعتمد المؤتمر 11 قرارا حول مجموعة واسعة من المواضيع ما يبرز التحديات المعقدة التي يواجهها العالم اليوم حيث تركز على تعزيز الشفافية في تمويل الأحزاب السياسية والمرشحين للمناصب العامة المنتخبة والحملات الانتخابية وتعزيز نزاهة الأطفال والشباب عبر التربية ودور الفساد في تسهيل جرائم أخرى مثل تهريب المهاجرين والجرائم التي تؤثر على البيئة ومستقبل آلية مراجعة النظراء لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وغيرها من المواضيع.
وأكد البيان أن اعتماد قرار بشأن المرحلة التالية من آلية المراجعة حول التنفيذ الفعال لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يتطلب عمليات مراجعة تتسم بالكفاءة والفعالية والملاءمة للغرض مع الاستفادة من الخبرات والنتائج التي حققتها آلية مراجعة التنفيذ حتى الآن.
وقد انضمت 21 شركة إلى منصة القطاع الخاص التابعة للمؤتمر والتي تم إطلاقها حديثا بقيادة مشتركة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والاتفاق العالمي للأمم المتحدة حيث تتيح آلية التعاون الجديدة للشركات المساهمة في تنفيذ الاتفاقية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
واتخذت الدول الأطراف في الاتفاقية قرارا بعقد الدورة الثانية عشر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في أوزبكستان.
يذكر أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) الكويتية شاركت في المؤتمر بوفد تقدمه رئيس الهيئة عبدالعزيز الابراهيم. (النهاية)

س س س / ر ج


MENAFN19122025000071011013ID1110504959

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث