اليمن.. شرطة (مأرب) تضبط قياديا حوثيا كان يدير مصنعا للمتفجرات وخلايا إرهابية

اليمن.. شرطة (مأرب) تضبط قياديا حوثيا كان يدير مصنعا للمتفجرات وخلايا إرهابية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 19 - 12 (كونا) -- كشفت شرطة محافظة (مأرب) اليمنية اليوم الجمعة عن تنفيذ عملية استباقية نوعية ضبطت من خلالها قياديا في ميليشيات الحوثي يدير مصنعا لإنتاج العبوات الناسفة والمتفجرات ويشرف على خلايا "إرهابية" لاستهداف قيادات عسكرية ومدنية.
وأوضح مصدر أمني بشرطة (مأرب) في تصريح نشره موقع الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية اليمنية أنه تم تنفيذ العملية باحترافية عالية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وعقب متابعة ومراقبة مستمرة بالتنسيق بين الأجهزة المختصة في المحافظة وأسفرت عن مداهمة مخبأ القيادي الحوثي وضبطه.
وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية عثرت خلال المداهمة المباغتة على عدد من العبوات الناسفة المموهة وأجهزة تفجير حيث كان المخبأ يستخدم مقرا لصناعة العبوات وإدارة الخلايا "الإرهابية".
وقال "إن الميليشيات الحوثية كلفت القيادي المضبوط بقيادة عدة خلايا إرهابية في (مأرب) لاستهداف الأمن والاستقرار وقيادات مدنية وعسكرية من خلال صناعة وزراعة العبوات المتفجرة".
وأضاف أن الميليشيات الحوثية كانت تجهز القيادي المضبوط خلفا للقيادي السابق المدعو أحمد قطران الذي ضبط سابقا وظهر في اعترافات بثها الإعلام الأمني الشهر الماضي تضمنت تفاصيل حول مهمته في استهداف أمن واستقرار محافظة (مأرب).
وأوضح أن التحقيقات لا تزال جارية مع القيادي الحوثي وسيتم إحالته إلى القضاء بعد استكمالها لافتا إلى أن هذا الانجاز يضاف إلى سلسلة النجاحات الأمنية ويعكس يقظة الأجهزة الأمنية وجاهزيتها العالية. (النهاية)
