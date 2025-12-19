  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
اليمن.. شرطة (مأرب) تضبط قياديا حوثيا كان يدير مصنعا للمتفجرات وخلايا إرهابية

2025-12-19 11:14:49
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 19 - 12 (كونا) -- كشفت شرطة محافظة (مأرب) اليمنية اليوم الجمعة عن تنفيذ عملية استباقية نوعية ضبطت من خلالها قياديا في ميليشيات الحوثي يدير مصنعا لإنتاج العبوات الناسفة والمتفجرات ويشرف على خلايا "إرهابية" لاستهداف قيادات عسكرية ومدنية.
وأوضح مصدر أمني بشرطة (مأرب) في تصريح نشره موقع الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية اليمنية أنه تم تنفيذ العملية باحترافية عالية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وعقب متابعة ومراقبة مستمرة بالتنسيق بين الأجهزة المختصة في المحافظة وأسفرت عن مداهمة مخبأ القيادي الحوثي وضبطه.
وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية عثرت خلال المداهمة المباغتة على عدد من العبوات الناسفة المموهة وأجهزة تفجير حيث كان المخبأ يستخدم مقرا لصناعة العبوات وإدارة الخلايا "الإرهابية".
وقال "إن الميليشيات الحوثية كلفت القيادي المضبوط بقيادة عدة خلايا إرهابية في (مأرب) لاستهداف الأمن والاستقرار وقيادات مدنية وعسكرية من خلال صناعة وزراعة العبوات المتفجرة".
وأضاف أن الميليشيات الحوثية كانت تجهز القيادي المضبوط خلفا للقيادي السابق المدعو أحمد قطران الذي ضبط سابقا وظهر في اعترافات بثها الإعلام الأمني الشهر الماضي تضمنت تفاصيل حول مهمته في استهداف أمن واستقرار محافظة (مأرب).
وأوضح أن التحقيقات لا تزال جارية مع القيادي الحوثي وسيتم إحالته إلى القضاء بعد استكمالها لافتا إلى أن هذا الانجاز يضاف إلى سلسلة النجاحات الأمنية ويعكس يقظة الأجهزة الأمنية وجاهزيتها العالية. (النهاية)

