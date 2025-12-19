  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
كأس السوبر الإيطالي بالسعودية: (بولونيا) يتأهل إلى النهائي على حساب (الإنتر) بركلات الترجيح

2025-12-19 11:14:49
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 19 - 12 (كونا) -- تأهل فريق (بولونيا) إلى نهائي كأس السوبر الإيطالي في كرة القدم بعد فوزه على نظيره (إنتر ميلان) بركلات الترجيح (3-2) في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة على ملعب (الأول بارك) ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة التي تستضيفها العاصمة السعودية.
وافتتح الإنتر التسجيل مبكرا عن طريق مهاجمه الفرنسي ماركوس تورام بعد مرور دقيقتين فقط من صافرة البداية قبل أن يدرك بولونيا التعادل من ضربة جزاء نفذها الايطالي ريكاردو أورسوليني في الدقيقة 35.
ومع استمرار التعادل حتى نهاية الوقتين الأصلي والاضافي اتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح التي تمكن لاعبو بولونيا من التفوق فيها على خصومهم وليضربوا موعدا مع فريق (نابولي) في المباراة النهائية التي ستقام يوم الإثنين المقبل.
وكان (نابولي) فائز أمس الخميس على (إيه سي ميلان) بهدفين نظيفين في المباراة نصف النهائية الاولى.
ويخوض بولونيا منافسات السوبر الإيطالي للمرة الأولى في تاريخه وبانتصاره حرم الإنتر من خوض مباراة حسم لقب البطولة للسنة الخامسة على التوالي.
وتستضيف الرياض للمرة السادسة منافسات كأس السوبر الإيطالي بمشاركة أربعة أندية هي (نابولي) بطل الدوري الإيطالي و(إنتر ميلان) وصيف الدوري بجانب (بولونيا) بطل كأس إيطاليا و(إيه سي ميلان) وصيفه. (النهاية)

