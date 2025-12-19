كأس السوبر الإيطالي بالسعودية: (بولونيا) يتأهل إلى النهائي على حساب (الإنتر) بركلات الترجيح

403
كأس السوبر الإيطالي بالسعودية: (بولونيا) يتأهل إلى النهائي على حساب (الإنتر) بركلات الترجيح
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 19 - 12 (كونا) -- تأهل فريق (بولونيا) إلى نهائي كأس السوبر الإيطالي في كرة القدم بعد فوزه على نظيره (إنتر ميلان) بركلات الترجيح (3-2) في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة على ملعب (الأول بارك) ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة التي تستضيفها العاصمة السعودية.
وافتتح الإنتر التسجيل مبكرا عن طريق مهاجمه الفرنسي ماركوس تورام بعد مرور دقيقتين فقط من صافرة البداية قبل أن يدرك بولونيا التعادل من ضربة جزاء نفذها الايطالي ريكاردو أورسوليني في الدقيقة 35.
ومع استمرار التعادل حتى نهاية الوقتين الأصلي والاضافي اتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح التي تمكن لاعبو بولونيا من التفوق فيها على خصومهم وليضربوا موعدا مع فريق (نابولي) في المباراة النهائية التي ستقام يوم الإثنين المقبل.
وكان (نابولي) فائز أمس الخميس على (إيه سي ميلان) بهدفين نظيفين في المباراة نصف النهائية الاولى.
ويخوض بولونيا منافسات السوبر الإيطالي للمرة الأولى في تاريخه وبانتصاره حرم الإنتر من خوض مباراة حسم لقب البطولة للسنة الخامسة على التوالي.
وتستضيف الرياض للمرة السادسة منافسات كأس السوبر الإيطالي بمشاركة أربعة أندية هي (نابولي) بطل الدوري الإيطالي و(إنتر ميلان) وصيف الدوري بجانب (بولونيا) بطل كأس إيطاليا و(إيه سي ميلان) وصيفه. (النهاية)
ع ش / ر ج
ع ش / ر ج
