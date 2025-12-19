وزير الحرب الأمريكي يعلن بدء عملية في سوريا للقضاء على مقاتلي تنظيم (داعش)

403
وزير الحرب الأمريكي يعلن بدء عملية في سوريا للقضاء على مقاتلي تنظيم (داعش)
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 19 - 12 (كونا) -- أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث اليوم الجمعة أن القوات الأمريكية بدأت عملية عسكرية ضد مقاتلي ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في سوريا وذلك بعد أيام على الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية في مدينة (تدمر).
وقال هيغسيث في تغريدة على منصة (إكس) "في وقت سابق من اليوم بدأت القوات الأمريكية عملية (ضربة عين الصقر) في سوريا للقضاء على مقاتلي تنظيم (داعش) وبنيته التحتية ومواقع أسلحته وذلك ردا مباشرا على الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية في 13 ديسمبر في تدمر بسوريا".
وأوضح أن "هذه ليست بداية حرب بل هي إعلان انتقام حيث إن الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة الرئيس ترامب لن تتردد ولن تتوان أبدا في الدفاع عن شعبها".
وأضاف "كما قلنا مباشرة بعد الهجوم الوحشي إنه إذا استهدفتم الأمريكيين في أي مكان بالعالم فسوف تقضون بقية حياتكم القصيرة المليئة بالخوف وأنتم تعلمون أن الولايات المتحدة ستطاردكم وتجدكم وتقتلكم بلا رحمة". اليوم، طاردنا أعداءنا وقتلناهم. الكثير منهم. وسنواصل ذلك".
من جانبها قالت القيادة المركزية الأمريكية العاملة في الشرق الأوسط إن "القوات الأمريكية بدأت شن ضربة واسعة النطاق ضد البنية التحتية ومواقع الأسلحة التابعة لتنظيم (داعش) في سوريا".
وأضافت القيادة "تأتي هذه الضربة الضخمة في أعقاب الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية وقوات الحلفاء بسوريا في 13 ديسمبر الجاري".
وكانت وزارة الحرب الامريكية أعلنت يوم السبت الماضي مقتل جنديين امريكيين ومترجم مدني امريكي في هجوم استهدف القوات الامريكية بمدينة (تدمر) وسط سوريا. (النهاية)
ع س ج / ر ج
