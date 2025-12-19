  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
وزير الحرب الأمريكي يعلن بدء عملية في سوريا للقضاء على مقاتلي تنظيم (داعش)

وزير الحرب الأمريكي يعلن بدء عملية في سوريا للقضاء على مقاتلي تنظيم (داعش)

2025-12-19 11:14:49
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 19 - 12 (كونا) -- أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث اليوم الجمعة أن القوات الأمريكية بدأت عملية عسكرية ضد مقاتلي ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في سوريا وذلك بعد أيام على الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية في مدينة (تدمر).
وقال هيغسيث في تغريدة على منصة (إكس) "في وقت سابق من اليوم بدأت القوات الأمريكية عملية (ضربة عين الصقر) في سوريا للقضاء على مقاتلي تنظيم (داعش) وبنيته التحتية ومواقع أسلحته وذلك ردا مباشرا على الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية في 13 ديسمبر في تدمر بسوريا".
وأوضح أن "هذه ليست بداية حرب بل هي إعلان انتقام حيث إن الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة الرئيس ترامب لن تتردد ولن تتوان أبدا في الدفاع عن شعبها".
وأضاف "كما قلنا مباشرة بعد الهجوم الوحشي إنه إذا استهدفتم الأمريكيين في أي مكان بالعالم فسوف تقضون بقية حياتكم القصيرة المليئة بالخوف وأنتم تعلمون أن الولايات المتحدة ستطاردكم وتجدكم وتقتلكم بلا رحمة". اليوم، طاردنا أعداءنا وقتلناهم. الكثير منهم. وسنواصل ذلك".
من جانبها قالت القيادة المركزية الأمريكية العاملة في الشرق الأوسط إن "القوات الأمريكية بدأت شن ضربة واسعة النطاق ضد البنية التحتية ومواقع الأسلحة التابعة لتنظيم (داعش) في سوريا".
وأضافت القيادة "تأتي هذه الضربة الضخمة في أعقاب الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية وقوات الحلفاء بسوريا في 13 ديسمبر الجاري".
وكانت وزارة الحرب الامريكية أعلنت يوم السبت الماضي مقتل جنديين امريكيين ومترجم مدني امريكي في هجوم استهدف القوات الامريكية بمدينة (تدمر) وسط سوريا. (النهاية)

ع س ج / ر ج


MENAFN19122025000071011013ID1110504956

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث