الرئيس الأمريكي: العملية ضد معاقل (داعش) ستكون انتقامية وقاسية

2025-12-19 11:14:49
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 19 - 12 (كونا) -- اعتبر الرئيس الامريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة ان العملية التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من اليوم ضد معاقل ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في سوريا ستكون "ردا انتقاميا قاسيا" على هجوم استهدف جنود امريكيين في سوريا الاسبوع الماضي.
وقال ترامب على منصته (تروث سوشيال) "تماما كما وعدت نحن نوجه ضربات قوية جدا ضد معاقل تنظيم (داعش) والارهابيين القتلة المسؤولين عن هجوم استهدف جنود امريكيين شجعان في سوريا".
واضاف ان "سوريا تلك الارض التي غرقت بالدماء وتعاني من مشاكل جمة تحمل مستقبل واعدا إذا تم القضاء على (داعش")" مؤكدا ان الحكومة السورية تؤيد هذه العملية.
وأشار بهذا الصدد الى ان "الحكومة السورية بقيادة رجل يعمل جاهدا لإعادة المجد إلى سوريا تؤيد هذه العملية بالكامل" محذرا "جميع الإرهابيين الذين تجرأوا على مهاجمة الأمريكيين بضربات اقسى من أي وقت مضى إذا هاجمتم الولايات المتحدة أو هددتموها بأي شكل من الأشكال".
وكان وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث والقيادة المركزية الأمريكية العاملة في الشرق الأوسط قد أعلنا كل على حدة في وقت سابق اليوم بدء هذه العملية العسكرية. (النهاية)

