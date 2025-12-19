الرئيس الأمريكي: العملية ضد معاقل (داعش) ستكون انتقامية وقاسية

403
الرئيس الأمريكي: العملية ضد معاقل (داعش) ستكون انتقامية وقاسية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 19 - 12 (كونا) -- اعتبر الرئيس الامريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة ان العملية التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من اليوم ضد معاقل ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في سوريا ستكون "ردا انتقاميا قاسيا" على هجوم استهدف جنود امريكيين في سوريا الاسبوع الماضي.
وقال ترامب على منصته (تروث سوشيال) "تماما كما وعدت نحن نوجه ضربات قوية جدا ضد معاقل تنظيم (داعش) والارهابيين القتلة المسؤولين عن هجوم استهدف جنود امريكيين شجعان في سوريا".
واضاف ان "سوريا تلك الارض التي غرقت بالدماء وتعاني من مشاكل جمة تحمل مستقبل واعدا إذا تم القضاء على (داعش")" مؤكدا ان الحكومة السورية تؤيد هذه العملية.
وأشار بهذا الصدد الى ان "الحكومة السورية بقيادة رجل يعمل جاهدا لإعادة المجد إلى سوريا تؤيد هذه العملية بالكامل" محذرا "جميع الإرهابيين الذين تجرأوا على مهاجمة الأمريكيين بضربات اقسى من أي وقت مضى إذا هاجمتم الولايات المتحدة أو هددتموها بأي شكل من الأشكال".
وكان وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث والقيادة المركزية الأمريكية العاملة في الشرق الأوسط قد أعلنا كل على حدة في وقت سابق اليوم بدء هذه العملية العسكرية. (النهاية)
