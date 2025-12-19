موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث يعلن أن القوات الأمريكية بدأت عملية عسكرية ضد مقاتلي ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في سوريا وذلك بعد أيام على الهجوم الذي استهدفها في مدينة (تدمر).

واشنطن - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوقع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026 الذي يتضمن إلغاء العقوبات الشاملة المفروضة على سوريا بموجب قانون (قيصر) وذلك بعد تمريره في مجلس الشيوخ أول من أمس الأربعاء بغالبية أصوات 77 عضوا مقابل 20 صوتا معارضا علما أنه يتضمن تعديلا يوجب إلغاء العقوبات على سوريا.

غزة - السلطات الصحية في قطاع غزة تقول إن عددا من الفلسطينيين استشهدوا وأصيب عدد آخر نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين شرق مدينة غزة.

بغداد - قيادة العمليات المشتركة العراقية تعلن قتل عدد من عناصر ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في غارة جوية شمالي مدينة (راوه) في محافظة (الأنبار).

طهران - السلطات المحلية الإيرانية تعلن أن سبعة أشخاص لقوا مصرعهم جراء الفيضانات التي اجتاحت مؤخرا المناطق الجنوبية من البلاد وجمعية الهلال الأحمر الإيرانية تذكر أن من بينهم أحد كوادر فرق الإغاثة والإنقاذ الذي لقي حتفه خلال إغاثته منكوبي الفيضانات في مدينة (جهرم) بمحافظة فارس.

بيروت – قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) تعلن أنها سلمت القوات المسلحة اللبنانية حقلا للألغام جرى تطهيره بالكامل قرب الخط الأزرق في بلدة (بليدا) جنوب شرق لبنان وتقول إن هذه العملية تعد الأولى من نوعها منذ اندلاع الأعمال العدائية العام الماضي وتوضح أن أعمال إزالة الألغام شملت مساحة تقارب ألفي متر مربع.

عدن - شرطة محافظة (مأرب) اليمنية تكشف عن تنفيذ عملية استباقية نوعية ضبطت من خلالها قياديا في ميليشيات الحوثي يدير مصنعا لإنتاج العبوات الناسفة والمتفجرات ويشرف على خلايا "إرهابية" لاستهداف قيادات عسكرية ومدنية. (النهاية) ر ج