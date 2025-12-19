موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش
واشنطن - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوقع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026 الذي يتضمن إلغاء العقوبات الشاملة المفروضة على سوريا بموجب قانون (قيصر) وذلك بعد تمريره في مجلس الشيوخ أول من أمس الأربعاء بغالبية أصوات 77 عضوا مقابل 20 صوتا معارضا علما أنه يتضمن تعديلا يوجب إلغاء العقوبات على سوريا.
غزة - السلطات الصحية في قطاع غزة تقول إن عددا من الفلسطينيين استشهدوا وأصيب عدد آخر نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين شرق مدينة غزة.
بغداد - قيادة العمليات المشتركة العراقية تعلن قتل عدد من عناصر ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في غارة جوية شمالي مدينة (راوه) في محافظة (الأنبار).
طهران - السلطات المحلية الإيرانية تعلن أن سبعة أشخاص لقوا مصرعهم جراء الفيضانات التي اجتاحت مؤخرا المناطق الجنوبية من البلاد وجمعية الهلال الأحمر الإيرانية تذكر أن من بينهم أحد كوادر فرق الإغاثة والإنقاذ الذي لقي حتفه خلال إغاثته منكوبي الفيضانات في مدينة (جهرم) بمحافظة فارس.
بيروت – قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) تعلن أنها سلمت القوات المسلحة اللبنانية حقلا للألغام جرى تطهيره بالكامل قرب الخط الأزرق في بلدة (بليدا) جنوب شرق لبنان وتقول إن هذه العملية تعد الأولى من نوعها منذ اندلاع الأعمال العدائية العام الماضي وتوضح أن أعمال إزالة الألغام شملت مساحة تقارب ألفي متر مربع.
عدن - شرطة محافظة (مأرب) اليمنية تكشف عن تنفيذ عملية استباقية نوعية ضبطت من خلالها قياديا في ميليشيات الحوثي يدير مصنعا لإنتاج العبوات الناسفة والمتفجرات ويشرف على خلايا "إرهابية" لاستهداف قيادات عسكرية ومدنية. (النهاية) ر ج
