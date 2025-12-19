ختام اللقاء العلمي الـ21..تاريخ وحضارة الخرج عبر العصور - جريدة الوطن السعودية

  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
2025-12-19 11:10:52
(MENAFN- Al Watan) اختُتمت أعمال اللقاء العلمي الحادي والعشرين للجمعية السعودية التاريخية، الذي جاء بعنوان ((تاريخ وحضارة الخرج عبر العصور))، وذلك بعد ثلاثة أيام حافلة بالجلسات العلمية والمناقشات المتخصصة، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين والمتخصصين والمهتمين بالتاريخ والآثار.
وشهد اللقاء تقديم عدد من البحوث العلمية التي تناولت تاريخ الخرج وحضارتها عبر مختلف العصور، مسلطة الضوء على مكانتها التاريخية، ومقوماتها الحضارية، وإسهاماتها الثقافية في سياق التاريخ الوطني، في إطار علمي منهجي يعزز توثيق الذاكرة التاريخية المحلية.
وفي ختام اللقاء، رفعت الجمعية السعودية التاريخية خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، محافظ الخرج، على رعايته الكريمة للمؤتمر، واهتمامه ومتابعته، ودعمه المتواصل لمثل هذه الفعاليات العلمية والمعرفية التي تسهم في إبراز تاريخ المحافظة وتعزيز حضورها الثقافي.
كما عبّرت الجمعية عن شكرها وامتنانها للجهات المشاركة والداعمة، ولجميع الباحثين والمتحدثين والمنظمين، لما كان لهم من دور فاعل في إنجاح أعمال اللقاء، مؤكدة أهمية استمرار الشراكة والتكامل بين الجهات العلمية والمؤسسية لخدمة البحث التاريخي وتعزيز الوعي بالتراث الوطني.

