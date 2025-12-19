403
ختام اللقاء العلمي الـ21..تاريخ وحضارة الخرج عبر العصور - جريدة الوطن السعودية
(MENAFN- Al Watan) اختُتمت أعمال اللقاء العلمي الحادي والعشرين للجمعية السعودية التاريخية، الذي جاء بعنوان ((تاريخ وحضارة الخرج عبر العصور))، وذلك بعد ثلاثة أيام حافلة بالجلسات العلمية والمناقشات المتخصصة، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين والمتخصصين والمهتمين بالتاريخ والآثار.
وشهد اللقاء تقديم عدد من البحوث العلمية التي تناولت تاريخ الخرج وحضارتها عبر مختلف العصور، مسلطة الضوء على مكانتها التاريخية، ومقوماتها الحضارية، وإسهاماتها الثقافية في سياق التاريخ الوطني، في إطار علمي منهجي يعزز توثيق الذاكرة التاريخية المحلية.
وفي ختام اللقاء، رفعت الجمعية السعودية التاريخية خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، محافظ الخرج، على رعايته الكريمة للمؤتمر، واهتمامه ومتابعته، ودعمه المتواصل لمثل هذه الفعاليات العلمية والمعرفية التي تسهم في إبراز تاريخ المحافظة وتعزيز حضورها الثقافي.
كما عبّرت الجمعية عن شكرها وامتنانها للجهات المشاركة والداعمة، ولجميع الباحثين والمتحدثين والمنظمين، لما كان لهم من دور فاعل في إنجاح أعمال اللقاء، مؤكدة أهمية استمرار الشراكة والتكامل بين الجهات العلمية والمؤسسية لخدمة البحث التاريخي وتعزيز الوعي بالتراث الوطني.
