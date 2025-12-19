بعد كأس العرب .. عبد الرزاق حمد الله يعتزل اللعب دوليا

بعد كأس العرب .. عبد الرزاق حمد الله يعتزل اللعب دوليا
أعلن نجم الشباب السعودي عبد الرزاق حمد الله اعتزاله اللعب دوليا بعد قيادته المنتخب المغربي لمنصة التتويج في كأس العرب.
وشارك حمد الله بديلا لأسامة الطنان في الدقيقة 72، ونجح في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 87، ثم هدف الفوز والتتويج في الدقيقة 100.
وفي رده على سؤال عن احتمال مشاركته في نهائيات كأس العالم رفقة منتخب "أسود الأطلس"، قال حمد الله إن "هذه آخر مباراة لي مع المنتخب، وأنا بطل كأس العرب. بعد كل المعاناة التي مررت بها حان وقت التوقف الدولي، ولسنا منتخبا رديفا".
وأضاف "أنا سعيد بهذا اللقب، الذي يعوّضني عن أعوام عجاف تمنّيت الحضور فيها مع المنتخب لأحصل على ما يناسب قيمتي وأقدّم الإضافة، وللأسف أتت متأخرة، ولكن الأهم أنها جاءت".
بدأ حمد الله مسيرته الدولية خلال مباراة ودية ضد بوركينا فاسو في 29 فبراير/شباط 2012، وشارك في 29 مباراة دولية سجل خلالها 10 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.
وسبق أن أعلن حمد الله اعتزاله دوليا في 2019 عقب استبعاده من قائمة المنتخب في أمم أفريقيا 2019، لكنه تراجع عن قراره وشارك مع الفريق الذي حقق المركز الرابع في كأس العالم 2022.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment