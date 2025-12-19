بعد كأس العرب .. عبد الرزاق حمد الله يعتزل اللعب دوليا

أعلن نجم الشباب السعودي عبد الرزاق حمد الله اعتزاله اللعب دوليا بعد قيادته المنتخب المغربي لمنصة التتويج في كأس العرب.

وشارك حمد الله بديلا لأسامة الطنان في الدقيقة 72، ونجح في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 87، ثم هدف الفوز والتتويج في الدقيقة 100.

وفي رده على سؤال عن احتمال مشاركته في نهائيات كأس العالم رفقة منتخب "أسود الأطلس"، قال حمد الله إن "هذه آخر مباراة لي مع المنتخب، وأنا بطل كأس العرب. بعد كل المعاناة التي مررت بها حان وقت التوقف الدولي، ولسنا منتخبا رديفا".

وأضاف "أنا سعيد بهذا اللقب، الذي يعوّضني عن أعوام عجاف تمنّيت الحضور فيها مع المنتخب لأحصل على ما يناسب قيمتي وأقدّم الإضافة، وللأسف أتت متأخرة، ولكن الأهم أنها جاءت".

بدأ حمد الله مسيرته الدولية خلال مباراة ودية ضد بوركينا فاسو في 29 فبراير/شباط 2012، وشارك في 29 مباراة دولية سجل خلالها 10 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وسبق أن أعلن حمد الله اعتزاله دوليا في 2019 عقب استبعاده من قائمة المنتخب في أمم أفريقيا 2019، لكنه تراجع عن قراره وشارك مع الفريق الذي حقق المركز الرابع في كأس العالم 2022.