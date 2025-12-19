أمانة عمان تباشر أعمال تعبيد بمساحة 500 ألف متر مربع

خبرني - تباشر أمانة عمان الكبرى، خلال هذا الأسبوع، تنفيذ أعمال تعبيد لأحياء مستهدفة في عمان، وذلك ضمن خطتها لإعادة تأهيل هذه الاحياء في المناطق التابعة لها.

ويأتي تنفيذ هذه الأعمال من خلال عطاء تعبيد مخصص لهذه الأحياء بمساحة 500000 متر مربع، و بكلفة ثلاثة ملايين دينار موزعة على مناطقها كافة.

وأوضحت الأمانة أنه سيتم البدء بتعبيد الشوارع في حي الصناعة في منطقة وادي السير، تليها الأحياء الأخرى حسب الخطة الموضوعة، وذلك بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين و تحسين انسيابية المرور، وتعزيز السلامة المرورية في شوارع العاصمة.