أمانة عمان تباشر أعمال تعبيد بمساحة 500 ألف متر مربع

أمانة عمان تباشر أعمال تعبيد بمساحة 500 ألف متر مربع
خبرني - تباشر أمانة عمان الكبرى، خلال هذا الأسبوع، تنفيذ أعمال تعبيد لأحياء مستهدفة في عمان، وذلك ضمن خطتها لإعادة تأهيل هذه الاحياء في المناطق التابعة لها.
ويأتي تنفيذ هذه الأعمال من خلال عطاء تعبيد مخصص لهذه الأحياء بمساحة 500000 متر مربع، و بكلفة ثلاثة ملايين دينار موزعة على مناطقها كافة.
وأوضحت الأمانة أنه سيتم البدء بتعبيد الشوارع في حي الصناعة في منطقة وادي السير، تليها الأحياء الأخرى حسب الخطة الموضوعة، وذلك بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين و تحسين انسيابية المرور، وتعزيز السلامة المرورية في شوارع العاصمة.
