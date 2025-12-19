  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
المنطقة الشمالية تحبط محاولة تسلل

2025-12-19 07:17:12
(MENAFN- Khaberni)

أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية الجمعة، محاولة تسلل شخصين على إحدى واجهاتها الحدودية ضمن منطقة مسؤوليتها، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وذلك بعد محاولتهما اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، إذ تم تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض عليهما، وتحويلهما إلى الجهات المختصة.

MENAFN19122025000151011027ID1110504719

