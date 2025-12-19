403
المنطقة الشمالية تحبط محاولة تسلل
(MENAFN- Khaberni)
أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية الجمعة، محاولة تسلل شخصين على إحدى واجهاتها الحدودية ضمن منطقة مسؤوليتها، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وذلك بعد محاولتهما اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، إذ تم تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض عليهما، وتحويلهما إلى الجهات المختصة.
