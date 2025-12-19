ماجد المهندس في دبي 9 يناير

MENAFN - Al-Bayan) يُحيي النجم ماجد المهندس حفلاً فنياً على خشبة مسرح ((كوكا كولا أرينا)) في دبي 9 يناير المقبل، حيث سيعيش الحضور أمسية فريدة مفعمة بأروع الأجواء الفنية وأجمل الأغنيات، التي لاقت إعجاب واستحسان الجمهور في العالم العربي.

وسيؤدي ماجد المهندس خلال الأمسية أحدث وأشهر أعماله، من ألبوم ((أنا وياك)) وألبوم ((انسى))، إلى جانب مجموعة من أشهر أغنياته، مثل ((اعطيني وقتاً)) و((بديت أطيب)) و((واحشني موت)) وغيرها الكثير.

ويُعرف بلقب ((مهندس الأغنية العربية))، بفضل صوته الرائع وأدائه المذهل، ويتمتع بحضور مميز على المسرح، ومزجه بين الطابع الكلاسيكي والمعاصر في موسيقاه.