ماجد المهندس في دبي 9 يناير
وسيؤدي ماجد المهندس خلال الأمسية أحدث وأشهر أعماله، من ألبوم ((أنا وياك)) وألبوم ((انسى))، إلى جانب مجموعة من أشهر أغنياته، مثل ((اعطيني وقتاً)) و((بديت أطيب)) و((واحشني موت)) وغيرها الكثير.
ويُعرف بلقب ((مهندس الأغنية العربية))، بفضل صوته الرائع وأدائه المذهل، ويتمتع بحضور مميز على المسرح، ومزجه بين الطابع الكلاسيكي والمعاصر في موسيقاه.
