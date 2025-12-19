الجائزة الدولية لأدب الطفل العربي.. حراك متنامٍ يعيد تشكيل علاقة الصغار بالقراءة

MENAFN - Al-Bayan) انطلقت ((الجائزة الدولية لأدب الطفل العربي)) عام 2009، كفكرة تسعى لأن تضع أدب الطفل العربي في المكان الذي يستحقه عالمياً، وأن تقول بثقة إن القصص المكتوبة بالعربية قادرة على منافسة أفضل ما كُتب في أدب الطفل في أي لغة أخرى.

وخلال ما يزيد على عقد، تحولت هذه الفكرة إلى حراكٍ ثقافي متنامٍ، من 47 مشاركة من 8 دول عربية في الدورة الأولى إلى ما يزيد على 300 مشاركة سنوياً من أكثر من 20 دولة من الوطن العربي والعالم.

وبين البداية والاتساع، ارتقت الجائزة من حدود التكريم الأدبي إلى صناعة أثرٍ طويل المدى يرتكز على تعزيز أدوار المؤلفين والرسامين والناشرين، بما يعيد تشكيل علاقة الطفل العربي بالقراءة.

ولا يمكن قراءة تطور الجائزة بمعزلٍ عن المشهد الثقافي في الشارقة؛ ذلك المشهد الذي ترسخ برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقيادة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، حيث تحولت القراءة والنشر إلى ركيزتين للتنمية الثقافية المستدامة.

=وعن الجائزة وهدفها، أكدت مروة العقروبي، رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، أن الجائزة منذ البداية كانت تهدف إلى بناء مساحة إبداعية حقيقية تعكس الطفل العربي كما هو، وتمنحه قصصاً يرى فيها ذاته ولغته ومشاعره وواقعه، ضمن سردٍ صادق يحاكي أحداث يومه ويشعره أن الأدب جزء من واقعه وتجاربه.

وأضافت أن عالم الأطفال اليوم لم يعد بسيطاً أو محدود الأسئلة، بل صار أكثر تعقيداً وتشابكاً، وهو ما يجعلهم بحاجة إلى قصص تعينهم على فهم ما حولهم، وتمنحهم أدوات للتأمل والتفسير والتوازن، وتفتح أمامهم آفاقاً أوسع لرؤية الحياة.

وأشارت العقروبي إلى أن الرؤية الثقافية في الشارقة تنطلق من إيمانٍ راسخ بأن الثقافة تبدأ منذ الطفولة، وأن الاستثمار في خيال الطفل هو استثمار في المستقبل المشترك؛ لأن الخيال هو البذرة الأولى للمعرفة والوعي والقدرة على التخيل والتغيير.

واختتمت: ((إن الجائزة، في كل دورة، تكشف أصواتاً جديدة وطرائق مختلفة لرؤية العالم، وتعيد ترسيخ الإيمان بقوة اللغة العربية وقدرتها على حمل قصصٍ ذات معنى إنساني واسع))، مشيرة إلى أن قصة الجائزة مستمرة، وستظل تبدأ دائماً بتلك العبارة التي تشبه ذاكرة الطفولة العربية: ((كان يا ما كان)).

وطيلة السنوات العشر الماضية، كرمت الجائزة أكثر من 100 مؤلف ورسام وناشر، وأسهمت في تحفيز إنتاج ما يقارب 400 كتاب للأطفال واليافعين باللغة العربية. ومع انقضاء تلك السنوات، لم تتوقف الجائزة عند فكرة ((الكتاب)) كمنتجٍ مطبوع فحسب، فمنذ 2017 وسعت فئاتها لتشمل الرسامين، في خطوة تعترف بأن الصورة شريك أساسي في صناعة خيال الطفل.

ومع تعزيز مكانتها، انعكس أثر الجائزة على حضور الكتاب العرب ليتخطى الحدود الجغرافية العربية، فمجموعة من الكتب التي كرمت في الشارقة للمرة الأولىز.

وجدت طريقها لاحقاً إلى معارض دولية كبرى مثل معارض ((بولونيا لكتاب الطفل))، و((فرانكفورت)) و((لندن)) الدوليين للكتاب، لتصبح الجائزة نقطة عبور نحو فرص عالمية، ومسارات مهنية جديدة لصناع كتاب الطفل العربي.

وليس ذلك فحسب، فكثير من تلك الكتب ترجمت إلى لغات عالمية، إذ ترجم أكثر من 40 كتاباً من الأعمال الفائزة إلى لغات تشمل الإنجليزية والفرنسية والتركية والكورية، ما أتاح لقراء جدد التعرف إلى أدب الطفل العربي.