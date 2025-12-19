حديقة الحيوانات بالعين.. رحلة استثنائية في عالم الحياة البرية

MENAFN - Al-Bayan) تعد حديقة الحيوانات بالعين، واحدة من الوجهات المفضلة للعائلات ومحبي الحياة البرية، حيث تضم أكثر من 4000 حيوان، وهي واحدة من أقدم حدائق الحيوانات وأكبرها في المنطقة.

وتتيح الحديقة للزوار فرصة اكتشاف عجائب عالم الحيوانات، والتعرف على برامج الحفاظ على البيئة، والاستمتاع بلحظات وذكريات لا تنسى. ومما يزيد من جعل الحديقة وجهة مفضلة هو الفعاليات والأنشطة الجديدة التي تقام فيها باستمرار.

تأسست حديقة الحيوانات بالعين في عام 1968 بفضل رؤية مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي سعى إلى حماية الحياة البرية المتنوعة في دولة الإمارات. وبعد أكثر من 55 عاماً، لا يزال هذا الهدف قائماً من خلال العمل المستمر للحديقة.

وتعد حديقة الحيوانات بالعين ملتقى مهماً لجهود الحفاظ على الحياة البرية وموائلها الطبيعية، فضلاً عن دورها في توعية المجتمع وتعزيز مفهوم الحفاظ على البيئة.

وتضم الحديقة العديد من الأنواع المهددة بالانقراض، مما يجعلها جزءاً أساسياً في الجهود العالمية لحماية الحيوانات البرية. فضلاً عن إسهامها في الحفاظ على الحيوانات المهددة بالانقراض، من بينها المها العربي.

وإلى جانب تقديم نظرة فريدة وأصيلة على البيئة الطبيعية لدولة الإمارات، تلتزم حديقة الحيوانات بالعين بعرض تاريخ الدولة وتراثها، بهدف الحفاظ عليه للأجيال القادمة.

تمنح الحديقة لزوارها فرصاً للتعرف على الحيوانات بشكل أفضل، من خلال جلسات ((أحاديث مع الحراس)) التي يقدمها خبراء الحديقة، حيث يشرحون للزوار تفاصيل حياة الحيوانات اليومية والرعاية الخاصة التي تتلقاها.

ويمكن للزوار التفاعل مباشرة مع الحيوانات، مثل لقاء البومة الصحراوية الملكية، والمشاركة في جلسات إطعام منتظمة مع طيور وحيوانات مختلفة مثل البطاريق والزرافات الهادئة.

أما محبو الليمور، فيمكنهم التفاعل مع هذه القرود المرحة في ((مسيرة الليمور)). ولعشاق المغامرة، يمكنهم الانضمام إلى ((سفاري العين))، حيث يقوم خبراء الحفاظ على البيئة بإرشاد الزوار عبر مناظر طبيعية خلابة مع تقديم معلومات قيمة حول العناية بالحيوانات وحمايتها.

ومن بين أبرز معالم الحديقة، مركز الشيخ زايد لتعلم الصحراء، الذي يشكل مركزاً حيوياً للبرامج التعليمية التي تصبّ اهتمامها على الاستدامة والتنوع البيولوجي. ويوفر هذا المركز المتطور معروضات تفاعلية وعروضاً غامرة.

بالإضافة إلى ورش عمل وأنشطة توعية تتناول مواضيع متنوعة مثل الحفاظ على البيئة والاستدامة، إلى جانب علم الحفريات وعلم الآثار.

يهدف المركز إلى تحفيز الزوار على التفكير في الاستدامة والتنوع البيولوجي، وتشجيع الجميع من مختلف الأعمار على أن يصبحوا سفراء للحفاظ على الحياة البرية.

وتشمل الأنشطة التعليمية أيضاً التعرف على تاريخ وتراث دولة الإمارات من خلال مجموعة من الفعاليات والبرامج التي تبرز جوانب من الثقافة المحلية، مثل أهمية الجمال في المنطقة، ورمزية القهوة العربية في الضيافة، وأزياء الإمارات التقليدية.

معارض

ومن بين التحسينات المستمرة التي تعكف الحديقة على الالتزام بها تجاه زوارها وتجاه واجبها في الحفاظ على الحياة البرية فيها، كان إعادة افتتاح معارض فرس النهر والتماسيح مؤخراً، وإضافة محمية جديدة للغوريلا، وإقامة عرض ((التراث)).

وهو عرض ضوئي مذهل باستخدام تقنية الإسقاط ثلاثي الأبعاد يقام يوميًا في الساعة 6:30 مساءً على واجهة مركز الشيخ زايد لتعلم الصحراء، ليحكي قصصاً تحتفل بالتراث الطبيعي والثقافي الغني لدولة الإمارات.

وافتتحت الحديقة كذلك ثمانية مطاعم ومقاهي جديدة تقدم مجموعة متنوعة من المأكولات من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الأطعمة المكسيكية والأمريكية والآسيوية والعربية.

بالإضافة إلى الوجبات الخفيفة والحلويات، مع إتاحة خيارات واسعة للنباتيين والمهتمين بالحميات الغذائية الخاصة، لتراعي بذلك مختلف الأذواق للزوار.