سجال حول الثقافة العربية بين تحديات الحاضر ورؤى المستقبل

MENAFN - Al-Bayan) حالة من الانحسار للثقافة العربية يلاحظها البعض مقارنة بالتطورات على الساحة العالمية، وهي الحالة التي أثارت بدورها سجالاً بين عدد من النقاد والمثقفين حول أسباب تراجع تأثير الثقافة العربية، وإمكانية تعزيز دورها ومواكبتها العصر.

وأشار الكاتب والروائي عمر طاهر لـ((البيان))، إلى بعض أسباب تراجع الثقافة العربية في تحقيق مستويات متقدمة تعزز دورها في التنمية المجتمعية.

مؤكداً أن الأزمة الحقيقية تكمن في عدم اهتمام بعض المؤسسات في العالم العربي بالثقافة والمبدعين، وعدم وضع خطط تهدف لتعزيز دورها الفعال في التنمية.

ولفت إلى أن الفعاليات الثقافية مثل معارض الكتاب أو حفلات تكريم الأعمال الأدبية ليست كافية لمعالجة الأزمة التي تمر بها الثقافة العربية.

مشدداً على أن الكيانات الثقافية والمبدعين بحاجة ماسة لدعم مادي ومعنوي، لتقوم بدورها في نشر الثقافة بمفهومها العصري وسط هيمنة المادة.

وبرأي عمر طاهر فإن المسؤولية الأكبر تقع على المؤسسات الثقافية التي تفتقر إلى رؤية واضحة ودعم للمثقفين، لذا، يتطلب حل المشكلة العودة إلى الجذور بتقديم الحلول من أصحاب الخبرة.

وشدد على أهمية الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي لتعزيز دور المثقفين، مؤكداً أن هذه الأدوات يمكن أن تسهم بشكل فعّال في نشر الثقافة وتحقيق التنمية.

وأشار إلى أن المؤسسات التعليمية تتحمل مسؤولية كبيرة في نشر الثقافة، إذ لا ينبغي أن تكون المباني مجرد حاضنات لمئات الكتب دون أن يستفيد الطلاب منها، مؤكداً على ضرورة إحياء دور المكتبات العامة، التي تلعب دوراً حيوياً في تعزيز الثقافة العامة في مجتمعنا.

في المقابل، يحمّل الدكتور يوسف نوفل، أستاذ الأدب والنقد بالقاهرة، في حديثه لـ((البيان))، المثقفين مسؤولية غياب الحراك الثقافي في المجتمعات العربية، مشيراً إلى أن اهتماماتهم تحولت إلى أمور أخرى، بخلاف العصور السابقة.

ولفت إلى أن المثقفين هم مصدر الخلل بسبب عدم اهتمامهم بالثقافة، في ظل ما نعيشه من ثورة معلوماتية، حيث تعددت مصادر المعرفة ولم تعد مقتصرة على المطبوعات والوسائط التقليدية.

وأشار نوفل إلى أسباب أزمة التثقيف مثل ارتفاع أسعار الكتب وانتشار المحتوى الإلكتروني، إضافة إلى التحديات التي تواجه عملية النشر والطباعة، ما يؤدي إلى تكاليف باهظة لا تحقق العائد المطلوب،.

ومن ثم فإن المثقفين اليوم يعانون من نقص الاطلاع والبحث، وهو ما يختلف عن الأجيال السابقة التي كانت تتسم بشغفها بالمعرفة والقراءة.

لفت نوفل إلى أن اهتمام المثقفين بقضايا المجتمع الأساسية تراجع، وانحصرت اهتماماتهم في إطار النخبة، نتيجة انشغالهم بمظاهر الحياة المختلفة وتأثير مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع: ((يعيش المثقفون العرب اليوم حالة من الغربة النقدية غير المسبوقة، ما يتطلب منا استثمار جميع الوسائل التكنولوجية المتاحة لضمان نشر الثقافة في عصر الذكاء الاصطناعي والتقدم في الأدب الرقمي.

ويجب أن يحدث هذا دون المساس بهيبة مفهوم المثقف، أو جديته وموضوعيته، بل في إطار يعزز من قوته وفعاليته)).

وأكد أن غياب النقد يؤثر سلباً على المثقفين ويفرغ الذاكرة الإبداعية التي تحتضن أفكارهم، لذا تعد عملية النقد – برأيه - واحدة من أهم الخطوات التي تساعد على بناء جيل من المثقفين لديه القدرة على تحقيق وخلق دور فعال في تنمية المجتمعات العربية، والمشاركة في حل الخلافات، ووضع اقتراحات لكافة القضايا التي نعيشها.