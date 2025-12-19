طالب الرفاعي لـ "البيان": دبي داعمة للمبدعين العرب

MENAFN - Al-Bayan) استضافت مكتبة محمد بن راشد مؤخراً، ضمن برنامجها الثقافي، أمسية روائية للأديب الكويتي طالب الرفاعي، لمناقشة روايته الجديدة ((دوخي.. تقاسيم الصبا))، التي تسلط الضوء على سيرة الفنان الشهير عوض الدوخي.

((البيان)) التقت الأديب الرفاعي على هامش الأمسية، حيث أكد أن الإبداع يلقى رعاية كبيرة في الإمارات، مؤكداً أن دبي داعمة للمبدعين العرب، ودائماً تراها متواصلة ومتجددة، وترى فيها كل حديث ومتطور.

وتابع: ((قبل فترة قريبة، قدمت محاضرة في جامعة كولومبيا، وهناك كانوا يسألونني: ((هل أنت من دبي؟))، وهذا يؤشر إلى مكانة دبي عالمياً، فقد تمكنت من أن ترسم صورة عصرية وغير نمطية للعالم العربي)).

وفي سياق الحديث مع الأديب الرفاعي، أوضح أنه لا يرى أن المدرسة الفنية، التي خرّجت عوض الدوخي وأمثاله من أبناء جيله في الكويت والعالم العربي، لا تزال موجودة، لأن الزمن تغيّر، ولم يعد الأمر مرتبطاً بالمدارس الفنية.

وبات أكثر مرتبطاً بالذوات الفردية، إبداعية أو غير إبداعية، حيث أصبح لكل فرد إذاعته الخاصة وقناته، لا سيما مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي.

وعبّر الرفاعي عن تفاؤله بأن المنطقة العربية بشكل عام ولّادة، وبإمكانها أن تشهد وجود شخصيات وقامات مثل الدوخي وغيره من الراحلين.

ولفت الرفاعي إلى أن مفهوم المدارس الفنية يرتبط بمرحلة معينة، كان فيها الفن لحظة عامة، يرتبط فيها الفنان بالمجتمع، بينما تغيّر الأمر الآن، مع تحول طبيعة العلاقات.

وتوافر العديد من الإمكانات للتواصل والتعاطي مع مختلف أنواع المحتوى، حيث لم تعد الجلسة الجماعية أمام التلفزيون، أو الإنصات الجماعي للإذاعة، هو الأسلوب الشائع لتلقي المحتوى.

وأوضح أنه في السابق كان الفنان يجتهد ويجهد نفسه في خلق جمهوره، بينما الآن مع وسائل التواصل اختلف الأمر، إذ أصبح الكل يغني ويرقص أو يقول شعراً، ودائماً يصل إلى جمهور ما.

وحول روايته ((دوخي.. تقاسيم الصبا))، أشار الرفاعي إلى أن دافعه للكتابة عن هذه الشخصية المبدعة، هي إدراكه لأهميتها، ثم محبته لفنها.

لافتاً إلى أنه اعتاد أن يسمعه منذ نعومة أظفاره، بحكم كونه نشأ في عائلة من المواظبين على سماعه، كما لفت إلى أنه كان يسمعه لدى انتقاله إلى الولايات المتحدة للدراسة، مضيفاً:

((كان الدوخي يبكيني، لأنه يشعرني أني قريب من وطني الكويت، وبعيد عنها كلما أخذني الحنين إليها، ودائماً ما كان صوت الدوخي يعيدني فوراً إلى ذكريات بيتنا، وطعام أمي، وسريري، والكثير من التفاصيل)).

وحول شخصية الفنان الراحل عوض الدوخي، وما أدخله من تجديد موسيقي، قال الرفاعي:

((عوض الدوخي نشأ في بيئة موسيقية، جده كان ((نهّام))، أي مطرباً للسفينة، وكذلك كان أبوه وخاله أيضاً، كما كان أخوه عازفاً للعود)). ومن مظاهر التجديد التي أدخلها الراحل الدوخي أيضاً، قال الرفاعي:

((الفنان الراحل كان أول من أدخل الكورس أو الكورال النسائي والصوت النسائي، كما كان أهم من أعاد تقديم التراث بشكل عصري، وأنا هنا أتحدث عن أهم أغنياته على الإطلاق، وهي أغنية ((صوت السهارى)))).