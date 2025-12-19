فنانو الإمارات يخلّدون مسيرة الاتحاد بلوحات تزدان بالتراث

MENAFN - Al-Bayan) لا تزال حكايات الهوية الإماراتية العريقة، وتفاصيلها الحية في ذاكرة الأجيال، ترسم إبداعات الفن التشكيلي لمبدعي الإمارات، الذين يقيمون برؤاهم ومواهبهم جسوراً تعبر الماضي إلى المستقبل.

وتخلّد الرموز الوطنية والقيم الأصيلة، لتتنفس لوحاتهم سحر الأماكن، وترتدي حُللاً بديعة، فيغدو الفن حينها مرآة صادقة تعكس العلاقة بين الإنسان الإماراتي ووطنه.

وخلال جولة في المعرض التشكيلي ((54 عاماً متحدين))، الذي ضم 54 لوحة تشكيلية تعبر عن مسيرة الاتحاد في ندوة الثقافة والعلوم بدبي، حملت بصمات نخبة من الفنانين الذين احتفوا بمسيرة الاتحاد الإماراتي ذات الـ54 عاماً، ارتحلت ((البيان)) معهم في أجواء أعمالهم الجاذبة التي لا تخلو من أفكار عميقة وفلسفات تعيد تشكيل الشغف بالتراث، لتصنع منه قيمة خالدة في الوجدان.

وتحكي الفنانة التشكيلية نجلاء الكثيري كيف اجتذبتها عوالم شجرة الغاف المعروفة، التي باتت أيقونة تعبّر عن الإمارات؛ إذ اختيرت رمزاً وطنياً وثقافياً للدولة عام 2008.

كما اعتُمدت رمزاً لعام التسامح في 2019، مبينةً أنها عبَّرت عن تلك المعاني الكامنة فيها بلوحتها ((صمت الغاف)) لتختزل كل ما يمكن أن يقال في حب الوطن.

وتشير نجلاء إلى أن الحركة الفنية في الإمارات تعاطت مع تلك الشجرة، ووظفتها بصورة لافتة، وترجمت الكثير من الأحاسيس الوطنية في هذا السياق، موضحةً أن العمل، الذي استغرق أقل من يوم، استخدمت فيه ألوان الأكريليك التي تتميز بسرعة الجفاف.

إرث حضاري

وتوضح الفنانة التشكيلية نوال البلوشي أن عملها الفني عبارة عن لوحة مستوحاة من فكرة ((دارة آل مكتوم))، التي أنشئت بمرسوم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بهدف توثيق الإرث الحضاري المادي والشفاهي لحكام إمارة دبي والأسرة الحاكمة وحفظه للأجيال القادمة، مشيرةً إلى أنها استخدمت في إبداع العمل 3 أنواع من الرمل:

البري، والبحري، والملون. وتنوّه نوال بأهمية الاعتزاز بالتراث المحلي الأصيل إبداعياً والحفاظ على السمة المتفردة التي تميزه عن سائر الثقافات.

لافتة إلى أنها عمدت من خلال عملها، الذي استغرق مدة أسبوعين ليجف بصورة كاملة، إلى توظيف عناصر البيئة الإماراتية الخاصة التي أسست بها مدرستها الفنية المستقلة.

((قلعة الميل))

ويبين الفنان التشكيلي كمال اليماحي كيف اهتم في لوحاته المتنوعة بالتركيز على إبراز جماليات الهوية الوطنية عبر رسم المباني الإماراتية القديمة والحديثة.

موضحاً أنه كان في السابق يصوّر في أعماله مظاهر العمران وحدها، لكنه رأى أخيراً ضرورة أن يلتفت أيضاً إلى العنصر البشري ويضيفه إلى لوحاته؛ لإضفاء لمحة من الحياة بحركتها وخصائصها الثقافية والاجتماعية.

ويقول: ((المدة التي يستغرقها إنجاز العمل الفني تتوقف على طبيعته وبرنامج الفنان اليومي، وبصفتي موظفاً حكومياً فإنني أختار أوقات الفراغ في عطلتي الأسبوعية لممارسة هوايتي)).

مشيراً إلى أن بعض اللوحات قد لا تحتاج إلا نحو يومين، خصوصاً إذا توافرت العناصر واتضحت الفكرة.

ويستعرض اليماحي أحد أعماله الذي تتجلى فيه ((قلعة الميل)) مربعة الشكل الماثلة بواحة ليوا وسط رمال الصحراء الشاسعة في أبوظبي، التي تشكّل معلماً فريداً ومعقلاً أدى دوراً تاريخياً مهماً، مفسراً الرمزية الكامنة في صورة السيارة التي تتجه إلى القلعة؛ إذ قصد بها الدلالة على العودة إلى التراث والرجوع إلى الهوية الأصيلة الراسخة.

وتعرب الفنانة التشكيلية نوال صالح، التي تنتمي إلى رأس الخيمة، وتخرجت في جامعة الإمارات (تخصص فنون بصرية)، عن ميلها الشديد إلى الرسم الواقعي.

ولا سيما الأعمال الفنية التي تتفاعل مع التراث ومفرداته الأصيلة، مشيرة إلى أنها عبَّرت عن فكرة التوازن بين الهوية والانفتاح من خلال صورة الباب القديم. وتقول نوال:

((على الرغم من تمسكنا بمبانينا وحضارتنا والأشياء الجميلة في ثقافتنا المحلية؛ فإن مجتمع الإمارات يتمتع بالقدرة على الانفتاح تجاه الثقافات الأخرى، ومواكبة التكنولوجيا ومسايرة مظاهر التقدم العصري كافة، وهذا ما أردت التعبير عنه في اللوحة التي أنجزتها في غضون شهر)).

ربط الماضي بالحاضر

ويلفت الفنان التشكيلي صقر السويدي إلى الأسلوب الإبداعي في لوحته التي وظَّف فيها ألوان علم الإمارات، ومزج فيها بين حبات اللؤلؤ وحبات الرمان.

موضحاً أنه قصد بهذا التصوير الفني أن يضيء على عناصر التراث والهوية وربط الماضي بالحاضر الذي يبدو من خلال استعمال الألوان مقابل اللونين الأبيض والأسود دلالةً على الانتقال من زمن إلى آخر.

ويؤكد السويدي أن المشاركة في المعارض الفنية تفتح أمامه أبواباً للتواصل مع الفنانين، وتفسح المجال لتلاقح الأفكار والتعرف إلى الأساليب الإبداعية التي يتميز بها كل مبدع، مشيداً بالاحتفالات الثقافية التي تقيمها دبي بهذا الصدد.