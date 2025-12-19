لا تقرأ رواية ليست لك!

MENAFN - Al-Bayan) يكتب أحدهم على صفحته في منصة ((فيسبوك)) بأنه بعد أن فشل في قراءة رائعة غابرييل غارسيا ماركيز ((100 عام من العزلة))، فإنه وضعها جانباً، لفترة من الزمن، ثم عاد ليقرأها في محاولة ثانية، يقول:

أعطيت الرواية فرصة ثانية وأنا في هذا العمر (أظنه كان في الثلاثينات من عمره)، وقد قرأت الكثير من الكتب المعرفية والروايات، لكنني اكتشفت (انتبهوا، فهناك اكتشاف في الطريق إليكم) أن هذه الرواية قد أخذت صيتاً أكثر مما تستحق، وامتدحت ونالت تقديراً أجدها (هو ولست أنا) ليست جديرة به!

وبما أننا محسوبون على الثقافة، فإن الحال يقتضي أن نقول (هذا رأيه وهو حر) لأننا لو لم نقل ذلك فستنهال علينا الشتائم والاهتمامات، وأولها الاتهام بالديكتاتورية ومصادرة رأي الآخرين، إذن هو حر وإن لم نقتنع! لكن ربما يبدو من حقنا طالما أننا كنا بانتظار هذا الاكتشاف على أحر من الجمر أن نطرح على السيد المكتشف سؤالاً وجودياً:

لماذا اعتبرت ((100 عام من العزلة)) رواية لا تستحق القراءة، وهي التي منحت ماركيز جائزة نوبل للأدب عام 1982؟

يبرر القارئ المحترم عدم استحقاق الرواية للشهرة التي تحظى بها، يقول: الرواية مليئة بالأسماء المتشابهة المتكررة كاسم بويندو وأورليانو وخوسيه!

إضافة لتفاهة الأحداث وكثرتها وعدم ترابطها، ووجود أحداث لا منطق لها، في النهاية يقول إنه لم يتجاوز الـ50 صفحة، فاضطر تحت إحساس الملل لتركها، وهو لن يمنحها فرصة ثالثة (وهذا تهديد لا بد من أخذه على محمل الجد)!

تقول التقديرات العالمية بخصوص رائعة ماركيز ((100 عام من العزلة)): إنها تعد من أشهر الروايات في الأدب العالمي، وقد حقّقت انتشاراً هائلاً منذ نشرها للمرة الأولى في عام 1967.

وتقدّر المصادر أن الرواية قد باعَت أكثر من 50 مليون نسخة في أنحاء العالم منذ صدورها، ما يجعلها واحداً من أكثر الكتب مبيعاً في القرن العشرين والعالم أجمع، كما ترجمت إلى نحو 46 لغة.

الآن، كيف يمكننا أن نقنع هذا القارئ المحترم بأن عليه أن لا يقرأ رواية ليست له، وأن يبدأ بقصص المكتبة الخضراء أولاً، قبل أن يصل لتحفة أدبية كـ((100 عام من العزلة)).