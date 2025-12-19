أوروبا تعوّض الفشل في تجميد أصول روسيا بإقراض أوكرانيا

MENAFN - Al-Bayan) توصل قادة الاتحاد الأوروبي، أمس، إلى اتفاق لتقديم قرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا، لسد العجز المتوقع في ميزانيتها، لكنهم أخفقوا في إيجاد تسوية لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتوفير التمويل.

وقال رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، الذي ترأس القمة، إن القرار سيوفر لأوكرانيا الوسائل اللازمة للدفاع عن نفسها، ودعم الشعب الأوكراني.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن أوكرانيا لن تحتاج إلى سداد القرض، إلا بعد أن تدفع موسكو تعويضات عن الأضرار التي تسببت بها.

((نصر عظيم))

ووصف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، موافقة الاتحاد الأوروبي على زيادة التمويل لبلاده بأنها نصر عظيم، مشيراً إلى أن الموافقة على هذا التمويل نبأ إيجابي للشعب الأوكراني.

وفي نفس الوقت إشارة لروسيا على أن استمرار الحرب ليس مجدياً. وشدد المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، على أن الاتحاد الأوروبي وجّه رسالة واضحة إلى بوتين بأن هذه الحرب لن تكون مجدية، بموافقته على تقديم 90 مليار يورو إلى كييف.

إلى ذلك، اعتبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه سيصبح مجدداً من المفيد له وللأوروبيين الانخراط في حوار مع بوتين، مضيفاً:

((في الأسابيع المقبلة، علينا إيجاد السبل والوسائل للأوروبيين، ضمن الإطار المناسب، للانخراط مجدداً في حوار كامل وشفاف مع روسيا)).

بدوره، قال رئيس مجلس أمناء مؤتمر ميونخ للأمن، فولفجانج إيشينجر، إن التوصل لاتفاق في بروكسل لتمويل أوكرانيا دون استخدام الأصول الروسية المجمدة لدى الاتحاد الأوروبي، يمثل خسارة لمصداقية التكتل.

وأضاف: ((تحديداً، ثمن المصداقية والعزم وقدرة الاتحاد الأوروبي على التصرف كلاعب ذي مصداقية، ويحظى باحترام دولي.. نواصل إعطاء انطباع على أننا عاقدو العزم، ثم نبحث عن حلول بديلة)).

كما قال مسؤول عسكري كبير في حلف ⁠شمال الأطلسي، إن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا لم تنخفض بعد قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بوقف المساعدات المباشرة لكييف. وأضاف: ((لم يحدث توقف، بل ​الأمر مستمر..

ولا يعني ذلك أن الولايات المتحدة تنتظر تماماً حتى ​يتم دفع الثمن.. فبمجرد الإعلان عن ​حزمة المساعدة، يبدأ التدفق.. كثير من الدول الأوروبية تسهم بالفعل في التمويل)).

((انتصار المنطق))

في المقابل، وصفت روسيا امتناع الاتحاد الأوروبي عن استخدام أصولها المجمدة لتمويل أوكرانيا، بأنه انتصار للمنطق السليم، محذرة من أن القرار المعاكس كان ليؤدي إلى عواقب شديدة، فيما قالت كييف إن منحها قرضاً بقيمة 90 مليار يورو، يعزز قدرتها على الاستمرار.

ردت روسيا بشكل إيجابي على تسوية توصلت إليها الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بشأن تمويل أوكرانيا.

وكتب كبير المفاوضين الروس، كيريل ديميتريف، اليوم الجمعة، على منصة تلغرام: ((لقد ساد القانون والمنطق السليم الآن))، واصفاً القرار الأوروبي بأنه ضربة قاضية لما وصفهم بدعاة الحرب.

واتهم الرئيس الروسي، فلادميير بوتين، الاتحاد الأوروبي بمحاولة سرقة احتياطيات الدولة الروسية، مشيراً إلى أن روسيا ستواصل الدفاع عن مصالحها، وستسعى إلى إنشاء محاكم مستقلة سياسياً، تستجيب لطلب عودة مليارات الدولة المجمدة في الاتحاد الأوروبي.

وأبان أن خطة الاتحاد الأوروبي فشلت، لأنها كانت ستفضي إلى عواقب وخيمة على اللصوص. وتابع بوتين:

((مهما سرقوا، يجب إعادة المسروقات في وقت ما)). وأكد بوتين مجدداً أن سعي الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأموال الحكومية الروسية، يمكن أن يقوض الثقة في الأسواق المالية الدولية.

وأوضح بوتين أن الكرة في ملعب أوكرانيا والغرب في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب، مع الإشادة بالتقدم الذي حققته قواته على الجبهة. وصرح بوتين:

((الكرة هي بالكامل في ملعب خصومنا الغربيين، قادة النظام في كييف والجهات الأوروبية الراعية لهم في المقام الأول))، مؤكداً أن موسكو مستعدة للتفاوض وإنهاء النزاع بسبل سلمية.

واتهم بوتين الغرب بالخداع، من خلال الاستمرار في توسيع صفوف حلف شمال الأطلسي، متعهداً بأن بلاده لن تهاجم بلداناً أخرى إذا عوملت باحترام يراعي مصالحها.

وأكد بوتين أن موسكو مستعدة للنظر ⁠في ضمان الأمن، والامتناع عن توجيه ​ضربات في ​عمق ​الأراضي الأوكرانية، إذا ‌أجرت ‌كييف انتخابات. ولفت بوتين إلى أنه لا يعتبر نفسه مسؤولاً عن قتلى الحرب في أوكرانيا.

وذكر بوتين أن القوات الروسية تتقدم عبر ساحة المعركة في أوكرانيا، معرباً عن ثقته بأن الأهداف العسكرية للكرملين ستتحقق. وذكر بوتين أن موسكو لا تعتقد أن ​أوكرانيا مستعدة ​لإجراء ​محادثات سلام.

دعوات للتحرك

على صعيد متصل، حض دونالد ترامب، أوكرانيا، على التحرك سريعاً في المفاوضات حول خطة تهدف إلى إنهاء النزاع مع روسيا، مضيفاً:

((المفاوضون على وشك التوصل إلى أمر ما، ولكن آمل أن تتحرك أوكرانيا سريعاً.. في كل مرة يطيلون فيها الأمر، تغير روسيا رأيها)).

ويعتزم المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، إيفاد مفاوضه المعني بملف أوكرانيا، جونتر زاوتر، إلى ولاية فلوريدا، للمشاركة في المحادثات المقرر إجراؤها في عطلة نهاية الأسبوع بين الولايات المتحدة وروسيا، حول التوصل إلى حل سلمي.

تنديد بالتهديد

من جهته، ندد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، باقتراح أوروبي يقضي بتشكيل قوة متعددة الجنسيات، للإشراف على أي اتفاق سلام محتمل في أوكرانيا، معتبراً أنه تهديد وقح لروسيا.

وقال لافروف: ((الأمر لا يتعلق كثيراً بالأمن، بقدر ما يتعلق بمحاولة أخرى، تعلمون، وقحة لتهيئة الأراضي الأوكرانية كمنصة لتهديد روسيا)).

إلى ذلك، قال مسؤولون أوكرانيون وروس، أمس، إن كييف وموسكو تجريان عملية تبادل جديدة لرفات الجنود القتلى. وذكر ⁠فلاديمير ميدينسكي مساعد الرئيس الأوكراني، أن روسيا سلمت أوكرانيا رفات ألف جندي ⁠أوكراني، وتسلمت رفات 26 جندياً روسياً من كييف.

وأكد مسؤولون أوكرانيون، أن كييف تسلمت ​من روسيا 1003 جثث ​لجنود أوكرانيين. وأضافوا أن ​المحققين والخبراء سيعملون على إجراء جميع الفحوص اللازمة لتحديد ⁠هويات الرفات.