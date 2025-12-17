رئيس الوزراء يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- التقى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الأربعاء، أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، خلال مشاركته في أعمال الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب المنعقد حاليا في العاصمة عمان.



وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا ذات الصلة بتعزيز العمل العربي المشترك خصوصا تجاه تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة حيالها.



وأكد رئيس الوزراء، تقدير الأردن ودعمه للجهود التي تقوم بها جامعة الدول العربية، بما في ذلك تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، لافتا إلى أن الأردن الذي يستضيف المقر الدائم للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد سيوفر الدعم اللازم لتمكين المركز من أداء مهامه.