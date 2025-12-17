رئيس الوزراء يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية

رئيس الوزراء يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا ذات الصلة بتعزيز العمل العربي المشترك خصوصا تجاه تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة حيالها.
وأكد رئيس الوزراء، تقدير الأردن ودعمه للجهود التي تقوم بها جامعة الدول العربية، بما في ذلك تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، لافتا إلى أن الأردن الذي يستضيف المقر الدائم للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد سيوفر الدعم اللازم لتمكين المركز من أداء مهامه.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment