  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
استشهاد شخصان في غارتين شنتهما طائرات الاحتلال الصهيوني على مركبتين في لبنان

استشهاد شخصان في غارتين شنتهما طائرات الاحتلال الصهيوني على مركبتين في لبنان

2025-12-17 01:19:13
(MENAFN) استُشهد شخصان، مساء الثلاثاء، إثر غارتين جويتين نفذتهما طائرات الاحتلال الإسرائيلي واستهدفتا مركبتين في مناطق متفرقة جنوب لبنان، وفقًا لتقارير.

وبحسب ما أفادت التقارير، شنت طائرات مسيّرة إسرائيلية هجومين منفصلين؛ الأول طال مركبة كانت تسير على الطريق الرابط بين بلدتي مركبا والعديسة في قضاء مرجعيون، فيما استهدف الهجوم الثاني مركبة أخرى على الطريق بين بلدتي سبلين وجدرا. كما أشارت التقارير إلى أن المدفعية الإسرائيلية قصفت بلدة مروحين باستخدام قذيفة فوسفورية.

وأوضحت مصادر محلية أن الغارتين أسفرتا عن استشهاد شخصين، وذلك وفق حصيلة أولية.

MENAFN17122025000045017281ID1110490017

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث