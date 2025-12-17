403
استشهاد شخصان في غارتين شنتهما طائرات الاحتلال الصهيوني على مركبتين في لبنان
(MENAFN) استُشهد شخصان، مساء الثلاثاء، إثر غارتين جويتين نفذتهما طائرات الاحتلال الإسرائيلي واستهدفتا مركبتين في مناطق متفرقة جنوب لبنان، وفقًا لتقارير.
وبحسب ما أفادت التقارير، شنت طائرات مسيّرة إسرائيلية هجومين منفصلين؛ الأول طال مركبة كانت تسير على الطريق الرابط بين بلدتي مركبا والعديسة في قضاء مرجعيون، فيما استهدف الهجوم الثاني مركبة أخرى على الطريق بين بلدتي سبلين وجدرا. كما أشارت التقارير إلى أن المدفعية الإسرائيلية قصفت بلدة مروحين باستخدام قذيفة فوسفورية.
وأوضحت مصادر محلية أن الغارتين أسفرتا عن استشهاد شخصين، وذلك وفق حصيلة أولية.
