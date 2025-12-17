403
بحث تطورات القطاع المصرفي الفلسطيني خلال لقاء بين بلجيكيا والسويد
(MENAFN) اطلع محافظ سلطة النقد يحيى شنّار، يوم الثلاثاء، القنصلين البلجيكي والسويدي في القدس على أحدث المستجدات المتعلقة بالقطاع المصرفي الفلسطيني، وذلك خلال اجتماع عُقد في مقر سلطة النقد بمدينة رام الله، بحضور نائب المحافظ وعدد من مديري الدوائر، وفقًا لتقارير.
وخلال اللقاء، قدّم شنّار عرضًا شاملًا لواقع الجهاز المصرفي في ظل الظروف المالية والاقتصادية الراهنة، مسلطًا الضوء على الجهود التي تبذلها سلطة النقد للحفاظ على قوة ومتانة القطاع وتعزيز قدرته على التعامل مع التحديات المختلفة. وتناول بشكل خاص أزمة تكدس الشيقل، إضافة إلى أزمة العلاقة المصرفية المراسلة مع الجانب الإسرائيلي، وما يترتب عليهما من ضغوط تؤثر في الاستقرار المالي واستمرارية العمل المصرفي.
كما أشار إلى المساعي المبذولة لضمان استمرار تقديم الخدمات المصرفية في قطاع غزة بعد الحرب، بما يساهم في التخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية التي يواجهها المواطنون هناك.
وتطرق المحافظ أيضًا إلى أبرز خطوات سلطة النقد في دعم التحول الرقمي في القطاعين المالي والمصرفي، من خلال تطوير البنية التحتية لأنظمة الدفع الإلكتروني وتوسيع نطاق الخدمات المالية الحديثة، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المصرفي وتعزيز الشمول المالي.
