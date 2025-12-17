403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الحكومة الفنزويلية ترفض تصريحات دونالد ترامب
(MENAFN) أعربت الحكومة الفنزويلية عن رفضها للتصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي وصف فيها فنزويلا بأنها منظمة إرهابية أجنبية، إلى جانب إعلانه فرض قيود نفطية على السفن المرتبطة بها، بحسب ما أفادت التقارير.
وفي بيان رسمي، وصفت الحكومة هذه التصريحات بأنها "تهديد سخيف"، معتبرة أن الإجراء المعلن "غير عقلاني تماما" و"ينتهك حرية التجارة والملاحة"، مؤكدة أن هذه الخطوات تمثل تصعيدًا غير مبرر في التعامل مع كاراكاس.
وكان الرئيس الأمريكي قد أصدر، يوم الثلاثاء، أوامر بفرض "حصار" على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل إلى فنزويلا أو تغادرها، في خطوة جديدة تهدف، وفقًا لتقارير، إلى تشديد الضغوط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، واستهداف مصدر الدخل الرئيسي للبلاد.
ولا تزال آلية تنفيذ هذا الإجراء غير واضحة حتى الآن، بما في ذلك ما إذا كانت الولايات المتحدة ستلجأ إلى اعتراض السفن عبر خفر السواحل، كما حدث في وقت سابق. ويأتي ذلك في ظل تقارير تشير إلى قيام الإدارة الأمريكية بتحريك آلاف الجنود ونحو اثنتي عشرة سفينة حربية إلى المنطقة، من بينها حاملة طائرات.
وفي بيان رسمي، وصفت الحكومة هذه التصريحات بأنها "تهديد سخيف"، معتبرة أن الإجراء المعلن "غير عقلاني تماما" و"ينتهك حرية التجارة والملاحة"، مؤكدة أن هذه الخطوات تمثل تصعيدًا غير مبرر في التعامل مع كاراكاس.
وكان الرئيس الأمريكي قد أصدر، يوم الثلاثاء، أوامر بفرض "حصار" على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل إلى فنزويلا أو تغادرها، في خطوة جديدة تهدف، وفقًا لتقارير، إلى تشديد الضغوط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، واستهداف مصدر الدخل الرئيسي للبلاد.
ولا تزال آلية تنفيذ هذا الإجراء غير واضحة حتى الآن، بما في ذلك ما إذا كانت الولايات المتحدة ستلجأ إلى اعتراض السفن عبر خفر السواحل، كما حدث في وقت سابق. ويأتي ذلك في ظل تقارير تشير إلى قيام الإدارة الأمريكية بتحريك آلاف الجنود ونحو اثنتي عشرة سفينة حربية إلى المنطقة، من بينها حاملة طائرات.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment