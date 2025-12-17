ارتفاع أسعار الذهب عالميا

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
ارتفاع أسعار الذهب عالميا
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قفزت الفضة متجاوزة مستوى 65 دولارا للمرة الأولى اليوم الأربعاء، في حين ارتفع الذهب مع صدور بيانات العمل الأمريكية الضعيفة التي أحيت التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة، مما يضغط على الدولار ويعزز الطلب على المعادن النفيسة.
وزادت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.8 بالمئة إلى مستوى قياسي بلغ 65.63 دولار للأوقية (الأونصة). واقتفى الذهب أثر الفضة وصعد في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 4321.56 دولار للأوقية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment