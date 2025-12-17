ارتفاع أسعار الذهب عالميا

وزادت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.8 بالمئة إلى مستوى قياسي بلغ 65.63 دولار للأوقية (الأونصة). واقتفى الذهب أثر الفضة وصعد في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 4321.56 دولار للأوقية.

