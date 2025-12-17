  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
ارتفاع أسعار الذهب عالميا

2025-12-17 01:07:49
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قفزت الفضة متجاوزة مستوى 65 دولارا للمرة الأولى اليوم الأربعاء، في حين ارتفع الذهب مع صدور بيانات العمل الأمريكية الضعيفة التي أحيت التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة، مما يضغط على الدولار ويعزز الطلب على المعادن النفيسة.


وزادت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.8 بالمئة إلى مستوى قياسي بلغ 65.63 دولار للأوقية (الأونصة). واقتفى الذهب أثر الفضة وصعد في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 4321.56 دولار للأوقية.

