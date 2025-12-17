تساقط زخات ثلجية على مناطق في المملكة- أسماء

403
تساقط زخات ثلجية على مناطق في المملكة- أسماء
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شهدت عدد من المرتفعات الجنوبية في المملكة، صباح الأربعاء، تساقط زخات ثلجية وبَرَد، وذلك إثر تأثر المملكة بمنخفض جوي.
وشهدت منطقة الهيشة قرب وادي موسى جنوبي المملكة، تساقط زخات من الثلوج في ساعات الصباح الباكر.
كما شهدت المرتفعات العالية في محافظة الطفيلة، تساقط زخات من الثلوج، وخاصة في مرتفعات الرشادية.
وشهدت منطقة الشوبك أيضا، تساقط زخات من الثلوج في ساعات صباح الأربعاء.
