  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
تساقط زخات ثلجية على مناطق في المملكة- أسماء

تساقط زخات ثلجية على مناطق في المملكة- أسماء

2025-12-17 01:07:49
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شهدت عدد من المرتفعات الجنوبية في المملكة، صباح الأربعاء، تساقط زخات ثلجية وبَرَد، وذلك إثر تأثر المملكة بمنخفض جوي.
وشهدت منطقة الهيشة قرب وادي موسى جنوبي المملكة، تساقط زخات من الثلوج في ساعات الصباح الباكر.
كما شهدت المرتفعات العالية في محافظة الطفيلة، تساقط زخات من الثلوج، وخاصة في مرتفعات الرشادية.
وشهدت منطقة الشوبك أيضا، تساقط زخات من الثلوج في ساعات صباح الأربعاء.

MENAFN17122025000208011052ID1110489930

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث