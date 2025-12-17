403
لجان نيابية تناقش اليوم مشاريع قوانين وقضايا عدة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تعقد لجان نيابية مختصة في مجلس النواب اجتماعاتها الأربعاء، لمناقشة عدد من القضايا والمشاريع القانونية المحالة إليها من المجلس. حيث ستناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار مشروع قانون معدل لقانون المنافسة.
كما تناقش اللجنة الإدارية الاستدعاء المقدم من عدد من موظفي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، والذي يتضمن طلب إعادة تعيينهم على نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020. بالإضافة إلى مناقشة تثبيت موظفي العقود السنوية المؤقتة والمكافأة في دائرة الإحصاءات العامة.
من جهة أخرى، ستلتقي لجنة الشؤون الخارجية مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي لبحث القضايا المتعلقة بالوزارة. كما تعقد لجنة فلسطين اجتماعًا مع أعضاء لجنة الأخوة العربية في المجلس الوطني الفلسطيني.
وفي إطار متصل، تناقش كتلة حزب مبادرة النيابية منظومة تطوير القطاع العام ونظام إدارة الموارد البشرية.
