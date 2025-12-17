  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
لجان نيابية تناقش اليوم مشاريع قوانين وقضايا عدة

2025-12-17 01:07:48
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تعقد لجان نيابية مختصة في مجلس النواب اجتماعاتها الأربعاء، لمناقشة عدد من القضايا والمشاريع القانونية المحالة إليها من المجلس. حيث ستناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار مشروع قانون معدل لقانون المنافسة.
كما تناقش اللجنة الإدارية الاستدعاء المقدم من عدد من موظفي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، والذي يتضمن طلب إعادة تعيينهم على نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020. بالإضافة إلى مناقشة تثبيت موظفي العقود السنوية المؤقتة والمكافأة في دائرة الإحصاءات العامة.
من جهة أخرى، ستلتقي لجنة الشؤون الخارجية مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي لبحث القضايا المتعلقة بالوزارة. كما تعقد لجنة فلسطين اجتماعًا مع أعضاء لجنة الأخوة العربية في المجلس الوطني الفلسطيني.
وفي إطار متصل، تناقش كتلة حزب مبادرة النيابية منظومة تطوير القطاع العام ونظام إدارة الموارد البشرية.

