السير تكشف سبب الأزمة المرورية في نفق الداخلية

2025-12-17 01:07:47
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شهد نفق الداخلية باتجاه شارع الملكة نور والدوار الرابع، اليوم، أثراً مرورياً مؤقتاً عقب تعطل إحدى المركبات داخل النفق.
وأفادت إدارة السير أنه تم التعامل مع الحادث على الفور، حيث جرى رفع المركبة المعطلة، والعمل جارٍ على سحب حركة المركبات وتنظيم السير من قبل رقباء السير المتواجدين في الموقع، لضمان انسيابية الحركة المرورية.


MENAFN17122025000208011052ID1110489928

