ترامب يفرض مزيدا من القيود على دخول الأجانب إلى أميركا
(MENAFN) أُعلن، يوم الثلاثاء، عن توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعلانًا جديدًا يقضي بفرض قيود إضافية على دخول الأجانب إلى الولايات المتحدة، وفقًا لتقارير.
وأشارت التقارير إلى أن هذه الإجراءات تتضمن فرض حظر كامل على دخول مواطني خمس دول، هي بوركينا فاسو ومالي والنيجر وجنوب السودان وسوريا، إلى جانب دول أخرى كانت مدرجة سابقًا ضمن قائمة أولية شملت 12 دولة.
كما أفادت التقارير بأنه تم توسيع نطاق القيود ليشمل أيضًا الأفراد الذين يحملون وثائق سفر صادرة عن السلطة الفلسطينية، في إطار هذه التدابير الجديدة المتعلقة بتنظيم الدخول إلى الأراضي الأميركية.
