  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
تأخير الدوام المدرسي في تربية البادية الجنوبية ليوم غد إلى 10 صباحاً

تأخير الدوام المدرسي في تربية البادية الجنوبية ليوم غد إلى 10 صباحاً

2025-12-17 12:55:12
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - قررت مديرية التربية والتعليم لمنطقة البادية الجنوبية، تأخير بدء الدوام المدرسي للطلبة حتى الساعة العاشرة من صباح يوم غدٍ الأربعاء.
وأكدت المديرية أن القرار الصادر عن مدير تربية البادية الجنوبية الدكتور عماد السفاسفة، وبالتنسيق مع محافظ معان خالد الحجاج، جاء في ظل الظروف الجوية السائدة، وضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة للحفاظ على سلامة الطلبة والكادرين الإداري والتعليمي، مشيرةً إلى الاستمرار في متابعة الحالة الجوية أولاً بأول واتخاذ ما يلزم وفق المستجدات.

MENAFN17122025000151011027ID1110489889

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث