تأخير الدوام المدرسي في تربية البادية الجنوبية ليوم غد إلى 10 صباحاً

تأخير الدوام المدرسي في تربية البادية الجنوبية ليوم غد إلى 10 صباحاً
خبرني - قررت مديرية التربية والتعليم لمنطقة البادية الجنوبية، تأخير بدء الدوام المدرسي للطلبة حتى الساعة العاشرة من صباح يوم غدٍ الأربعاء.
وأكدت المديرية أن القرار الصادر عن مدير تربية البادية الجنوبية الدكتور عماد السفاسفة، وبالتنسيق مع محافظ معان خالد الحجاج، جاء في ظل الظروف الجوية السائدة، وضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة للحفاظ على سلامة الطلبة والكادرين الإداري والتعليمي، مشيرةً إلى الاستمرار في متابعة الحالة الجوية أولاً بأول واتخاذ ما يلزم وفق المستجدات.
