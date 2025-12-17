تأخير الدوام المدرسي في تربية البادية الجنوبية ليوم غد إلى 10 صباحاً

خبرني - قررت مديرية التربية والتعليم لمنطقة البادية الجنوبية، تأخير بدء الدوام المدرسي للطلبة حتى الساعة العاشرة من صباح يوم غدٍ الأربعاء.

وأكدت المديرية أن القرار الصادر عن مدير تربية البادية الجنوبية الدكتور عماد السفاسفة، وبالتنسيق مع محافظ معان خالد الحجاج، جاء في ظل الظروف الجوية السائدة، وضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة للحفاظ على سلامة الطلبة والكادرين الإداري والتعليمي، مشيرةً إلى الاستمرار في متابعة الحالة الجوية أولاً بأول واتخاذ ما يلزم وفق المستجدات.



