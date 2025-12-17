استحداث وحدة قسطرة قلبية بمستشفى معان الحكومي
خبرني - استحدثت وزارة الصحة وحدة قسطرة قلبية في مستشفى معان الحكومي، ضمن جهود تطوير الخدمات الصحية وتعزيز الرعاية التخصصية المقدمة لأبناء محافظة معان.
وجاءت الموافقة الرسمية استناداً إلى مراسلات وكتب رسمية متبادلة بين رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان ووزير الصحة ووزيرة التخطيط الدولي، ومذكرة لرئيس لجنة الاقتصاد الرقمي حسين كريشان.
