استحداث وحدة قسطرة قلبية بمستشفى معان الحكومي

2025-12-17 12:55:12
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - استحدثت وزارة الصحة وحدة قسطرة قلبية في مستشفى معان الحكومي، ضمن جهود تطوير الخدمات الصحية وتعزيز الرعاية التخصصية المقدمة لأبناء محافظة معان.

وجاءت الموافقة الرسمية استناداً إلى مراسلات وكتب رسمية متبادلة بين رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان ووزير الصحة ووزيرة التخطيط الدولي، ومذكرة لرئيس لجنة الاقتصاد الرقمي حسين كريشان.

MENAFN17122025000151011027ID1110489888

