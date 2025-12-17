مليون لاجئ سوري في لبنان وتركيا يعودون إلى بلادهم

خبرني - عاد نحو مليون لاجئ سوري إلى بلدهم من تركيا ولبنان خلال الأشهر الماضية، وسط تسارع عودة اللاجئين الطوعية إلى سورية، وفق ما أعلنه البلدان.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -الثلاثاء- إن عدد السوريين الذين عادوا من تركيا وحدها منذ سقوط نظام الأسد أواخر 2024 بلغ 580 ألفا، مؤكدا أن عودتهم الآمنة والكريمة ستتسارع كلما ترسّخ مناخ الاستقرار في سورية.

وخلال مشاركته في مؤتمر السفراء الأتراك الـ16 بالعاصمة أنقرة، أكد أردوغان أن أنقرة تبذل في سورية جهودا مماثلة لما تبذله من أجل قطاع غزة.

وأشار إلى أن سورية في ظل قيادة الرئيس أحمد الشرع قطعت خلال فترة قصيرة شوطا مهما على طريق إعادة الاندماج مع المجتمع الدولي.

وفي لبنان، أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد -في بيان لها على إكس أمس الاثنين- عودة 380 ألف لاجئ سوري إلى بلدهم منذ يوليو/تموز الماضي، وذلك في إطار تنفيذ خطة العودة الآمنة التي أطلقتها الحكومة اللبنانية.

وأشارت إلى أن نحو 74 ألفا آخرين أعربوا عن رغبتهم في العودة قبل نهاية العام الحالي.

وأضافت أن "هذا التقدم في مسار الخطة يعكس التزام الحكومة اللبنانية الراسخ بضمان عودة مستدامة للنازحين إلى سورية، كما يؤكد فعالية الشراكة القائمة مع الجهات الوطنية والدولية المعنية".

وفي شهر يوليو/تموز الماضي، أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة برنامج العودة الطوعية المنظمة لدعم السوريين الموجودين في لبنان الذين يقررون العودة طوعا إلى سوريا، وذلك بطريقة كريمة وآمنة.

يذكر أن تركيا ولبنان شكّلا الوجهتين الأساسيتين لأكبر موجات النزوح السوري منذ بدء الثورة السورية عام 2011.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنه لا يزال أكثر من 7 ملايين شخص نازحين داخليا في سوريا، بينما يعيش أكثر من 4.5 ملايين آخرين في الخارج لاجئين، داعية المجتمع الدولي إلى دعم إعادة إعمار البلاد لتشجيع عودة اللاجئين.

وحسب الأمم المتحدة، يستضيف لبنان أكبر عدد من اللاجئين بالنسبة للفرد الواحد حول العالم، إذ أشارت التقديرات إلى أنه خلال السنوات الماضية عاش في البلاد 1.5 مليون لاجئ سوري وأكثر من 13 ألف لاجئ من جنسيات أخرى، في حين عاش 90% من اللاجئين السوريين في حالة من الفقر المدقع.

أما تركيا، فتستضيف نحو 2.5 مليون لاجئ سوري، ووصل عدد اللاجئين السوريين ذروته عام 2021 حين بلغ أكثر من 3.7 ملايين لاجئ، ليعود وينخفض بعد ذلك، حسب بيانات إدارة الهجرة.