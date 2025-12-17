وزارة الثقافة تطلق برنامج "لغة القرآن والسنع الإماراتي"

MENAFN - Al-Bayan) أطلقت وزارة الثقافة البرنامج الشتوي 2025 ((لغة القرآن والسنع الإماراتي)) بالتعاون مع صندوق الوطن وعدد من الجهات والمؤسسات الثقافية والمجتمعية، والذي يقام في مراكزها الثقافية في كل من عجمان ورأس الخيمة، بمشاركة نخبة من المدربين والفنانين الإماراتيين.

ويستهدف البرنامج الفئات العمرية من 6 سنوات فما فوق، مقدماً تجربة ثقافية وتعليمية متكاملة تنمي مهارات المشاركين الإبداعية في بيئة محفزة للتعلم والاكتشاف.

وقال مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة: ((يجسد البرنامج الشتوي 2025 رؤية الوزارة في جعل المراكز الثقافية منصات حية تربط الأجيال بتراثها وتلهمها بالإبداع.

ومن خلال هذا التعاون المثمر مع صندوق الوطن، نوفر لأبنائنا وبناتنا فرصة لاكتشاف جمال لغتنا العربية، واستعادة ذكريات السنع الإماراتي، وتعلم مهارات جديدة في بيئة ممتعة ومفيدة)).

وأضاف: ((نؤمن بأن استثمارنا في الأجيال الناشئة هو استثمار في مستقبل وطن يفتخر بهويته، ويتقن لغته، ويحافظ على أصالته مع انفتاحه على الإبداع والابتكار. ونحن ندعو كل أسرة إماراتية لتسجيل أبنائها في هذا البرنامج لنزرع معاً بذور جيل واع، مبدع، ومحب لوطنه)).

ويشمل البرنامج الشتوي، الذي يعد إحدى المبادرات السنوية البارزة للوزارة، مجموعة من الأنشطة والورش التي تتنوع بين الثقافة والفنون والتراث والإبداع، بما يتماشى مع اهتمامات مختلف الفئات العمرية خلال عطلة الشتاء.

ويتضمن البرنامج ورشاً تفاعلية في مجالات متعددة، منها: اللغة العربية والقرآن الكريم، الفنون التشكيلية، الرسوم المتحركة، الطبخ الإماراتي، صناعة السفن، السنع الإماراتي، كتابة القصة القصيرة.

وزيارات ميدانية للمتاحف والمواقع التراثية. كما يتيح للأطفال واليافعين والشباب فرصاً للتعرف على التراث الإماراتي، وتنمية مهاراتهم الفنية والإبداعية، وتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية.

ويمكن للراغبين في المشاركة بالبرنامج الشتوي التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الثقافة أو من خلال التواصل المباشر مع مركز عجمان الثقافي الإبداعي ومركز رأس الخيمة الثقافي الإبداعي، علماً بأن الدخول مجاني وعدد المقاعد محدود.

وتأتي هذه المبادرة ضمن منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات التي تطلقها وزارة الثقافة بالتعاون مع صندوق الوطن، والهادفة إلى ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الوعي الثقافي من خلال ربط اللغة العربية والقيم الإماراتية الأصيلة بالإبداع والفنون والمعرفة.

وتعكس هذه الشراكة الاستراتيجية حرص الجانبين على الاستثمار في الإنسان الإماراتي، وبناء جيل واع بهويته، معتزٍ بثقافته، وقادر على الإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية المستدامة، عبر برامج نوعية تُقدَّم في بيئات تعليمية محفزة، وتواكب تطلعات المجتمع وتحديات المستقبل.

