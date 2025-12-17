10 لوحات صنعت أساطير فنية

MENAFN - Al-Bayan) على مر العصور، برزت لوحات أيقونية صنعت شهرة فنانين عظماء في عالمنا وجعلتهم أسماء خالدة في الميدان. ولم تقتصر هذه الأعمال على إبراز موهبة أصحابها، بل نبضت بروح الفنان، وحوّلت اسمه إلى علامة مضيئة في سماء الجمال.

وفي ما يلي أبرز 10 لوحات صنعت الشهرة لمبدعيها:

1. لوحة ((الموناليزا)) للفنان الإيطالي ليوناردو دافنشي، إحدى أشهر اللوحات العالمية، أُنجزت بين عامي 1503 و1519، وأهم ما يميزها الابتسامة الغامضة التي تُزين وجه الموناليزا.

2. لوحة ((الصرخة)) للفنان النرويجي إدوارد مونك، والتي تجسد القلق واليأس الإنساني، رسمت عام 1893 بعد تجربة شخصية شعر فيها الفنان بصرخة طبيعية تخترق كيانه. وتعد اليوم من أشهر أعمال الفن التعبيري.

3. ((رقص في مولان دو لاغاليت)) من أشهر اللوحات الفنية في العالم، للفنان الفرنسي بيير أوغست رينوار، رسمها عام 1876م، وتصور الطريقة الفرنسية في الاحتفالات والأزياء والرقص في تلك الفترة.

4. لوحة فينسنت فان غوخ ((ليلة مرصعة بالنجوم فوق نهر الرون)) والشهيرة باسم ((ليلة النجوم))، وتصور مشهداً ليلياً لقرية هادئة تحت سماء مرصعة بالنجوم المتلألئة، وتُعد رمزاً للصراع الداخلي للإنسان، وارتباطه بالطبيعة.

5. ((عاصفة على بحر الجليل))، وهي اللوحة الشهيرة للفنان الهولندي رامبرانت رسمها عام 1633، وهي العمل البحري الوحيد المعروف له، وتحمل رمزية دينية، حيث يُشير شعاع الضوء في اللوحة إلى الأمل في الحياة.

6. لوحة ((غرنيكا)) للفنان الإسباني بابلو بيكاسو، تحفة فنية، رسمها في العام 1937م، تخليداً لضحايا مدينة غرنيكا، حيث تصور قصف مدينة غرنيكا في إسبانيا خلال الحرب الأهلية. وتعد اليوم من اللوحات الأكثر شهرة في العالم.

7. ((الفتاة ذات القرط اللؤلؤي)) لوحة الرسام الهولندي يوهانس فيرمير، رسمها عام 1665، وتظهر في اللوحة فتاة شابة ذات ملامح بريئة وغامضة، مرتديةً غطاء رأس أو عمامة شرقية وقرطاً لؤلؤياً كبيراً، ويُعَدُّ القرط اللؤلؤي أبرز ما يميز اللوحة، وتُعد اليوم من أشهر الأعمال الفنية، وتعرف بـ((موناليزا الشمال)).

8. لوحة ((الموجة العظيمة))، إحدى أشهر اللوحات في العالم، أبدعها الفنان الياباني كاتسوشيكا هوكوساي قبل نحو 200 عام، ويؤكد كثير من خبراء الفن أنها أكثر عمل أُعيد إنتاجه في العالم، وتعد اليوم علامة فارقة في عالم الفن الياباني.

9. كان ميلاد لوحة ((انطباع شروق الشمس)) عام 1872، بمثابة نقطة تحول ومنعطف جوهري في الحياة الفنية للرسام الفرنسي ورائد المدرسة الانطباعية، كلود مونيه، حيث اشتُق اسم هذه المدرسة الفنية من اسم لوحته هذه تحديداً، وكان مونيه أول من استخدم هذا الأسلوب الجديد في فن الرسم، ليصبح بعدها واحداً من أهم فناني عصره.

10 - لوحة ((ولادة كوكب الزهرة)) للفنان ساندرو بوتيتشيلي الذي رسمها عام 1485، وتمثل رمزاً للجمال والحب، وتعد أحد أشهر الأعمال الفنية، وإحدى أبرز أيقونات عصر النهضة.