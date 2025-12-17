نجوم الفن في الإعلانات.. بين الآثار الاجتماعية والمبررات

MENAFN - Al-Bayan) شهدت الساحة الفنية خلال الفترة الأخيرة جدلاً متزايداً حول مشاركة النجوم في الإعلانات التجارية، حيث يرى البعض أن هذه المشاركات تمثل وسيلة طبيعية لاستثمار نجومية الفنان، في حين يعتبرها آخرون عاملاً قد ينتقص من قيمته الفنية إذا لم تدار بحذر.

ففي الوقت الذي أصبحت فيه الإعلانات جزءاً أساسياً من سوق الفن والإعلام، يرى العديد من النقاد أن الإقبال الكبير من النجوم عليها ربما يسيئ إلى صورتهم، خصوصاً إذا تحولت إلى مجرد وسيلة ترويجية متكررة، أو في حال تنقل بعضهم بين علامات تجارية متنافسة.

وفي المقابل، يؤكد مؤيدو هذه المشاركات أن الإعلانات حق مشروع للفنان، وأنها جزء من منظومة الشهرة العالمية المعروفة في كل أنحاء العالم.

وبين هذين الاتجاهين المتباينين، تبرز قضية التوازن بين الحفاظ على قيمة النجومية وبين الاستفادة من الفرص الإعلانية، وهو ما دفع ((البيان)) إلى استطلاع آراء ناقدين فنيين حول هذه الظاهرة.

وتؤكد الناقدة فايزة هنداوي أن مشاركة النجوم في الإعلانات أمر طبيعي جداً، ويمارسه الفنانون في جميع أنحاء العالم.

حق مشروع

وتقول لـ ((البيان)): ((الإعلانات جزء من استخدام النجومية، فالنجم يفيد الشركات التي تستغل حب الناس له وثقتهم فيه)). وترى هنداوي أن الإعلانات حق مشروع للفنان، بشرط أن يختار الفنان بعناية ما يقدمه، وألا يبالغ في تكرار الظهور، لأن ذلك قد يفقده بريقه وتأثيره لدى الجمهور.

وتوضح هنداوي أنه لا يصح أن يتنقل النجم بين منتجات متنافسة، كأن يشارك في إعلان لإحدى شركات الاتصالات هذا العام، ثم يظهر في إعلان للشركة المنافسة في العام التالي.

من جانبه، يعتبر الناقد أندرو محسن أن مشاركة النجوم في الإعلانات تمثل ((مصلحة متبادلة)) بين الطرفين، فالنجوم يحققون مكاسب مالية كبيرة، بينما تستفيد الشركات من شهرتهم وأسمائهم اللامعة في السوق.

ويضيف محسن في تصريحه لـ ((البيان)): ((أتمنى أن تقل نسبة الاعتماد على النجوم في الإعلانات قليلاً، وأن تفسح الساحة لوجوه جديدة وموهوبة يمكن أن تشق طريقها عبر هذه الصناعة)).