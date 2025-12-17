جمال الزيودي.. شغف بأسرار النفس البشرية

MENAFN - Al-Bayan) الألفة وذكريات التسعينيات في المجتمع الإماراتي ألهمته فكرة مجموعته القصصية ((حب لا يُنسى))، والشغف بأسرار النفس البشرية فتح له طريق رحلته إلى تناول قضية ((الوحدة))، أما أفلام ((دراكولا)) السينمائية فأثرت خياله وعكف على كتابة روايته ((غرور)).

يتنقل في كتاباته بين دروس الواقع المستفادة وأطياف الخيال المحلِّق، ويؤمن بأن الكتابة حرية وتنفيس عن خواطر الذات البشرية.

إنه الكاتب الإماراتي جمال الزيودي الذي حاورته ((البيان))، ورحلت معه في عوالم التشويق والإبداع، وأضاءت على جوانب من موهبته الأدبية الممزوجة بالرغبة في استجلاء خفايا النفس الإنسانية، والغوص في أعماق الغرابة والإثارة.

ويوضح جمال الزيودي أنه فضّل، في كتابه ((الوحدة))، أن يتحدث عن الكاتب بصفته شخصاً يعيش وحدة مع نفسه، وتطرق إلى حياة الإنسان مع ذاته، وغاص في ذلك العالم النفسي، وتناول مواقف مرَّ بها في حياته بطابع درامي وخيالي.

مشيراً إلى أنه أراد يشوِّق القارئ بطريقة السرد التي استعملها، ويجذبه إلى متابعة القراءة حتى النهاية؛ لاعتقاده أن اللغة الأدبية متسعة وقابلة للخلط بسرد الأحداث.

ويؤكد أن معظم المواقف التي سردها في الكتاب عايشها بنفسه، وأن بعض المواقف المحكية من نسج خياله، لافتاً إلى أنه تعلم درساً من كل موقف حكاه، وجعله يفكر في الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ بعض القرارات في حياته، ويعيد النظر فيما سيفعله مستقبلاً.

وعن موقفه من قضية الكتابة الحرة خارج الأطر المحددة، يرى الزيودي أن أي كاتب، مهما تكن طريقة كتابته، يعاني تضارباً نفسياً بسبب مواقف مكبوتة يريد أن يكشفها للناس ويكتب عنها، وعلى هذا الأساس فإنه يعتقد أن الكتابة ليس لها حدود، ولكنَّ لها أطراً محددة، فليس كل ما يُكتب يُنشر، موضحاً أنه عندما يشعر بضيق يلجأ إلى الكتابة ويحاول التنويع في أسلوب السرد.

ويبين أن الوحدة، من وجهة نظره، سمة يشترك فيها كل البشرلا تستثني أحداً، مؤكداً أنها تختلف من شخص إلى آخر، وأن هناك من يحاول التغلب على هذا الشعور.

ويشير إلى أنه من عشاق الشعر الفصيح، ولهذا السبب أحب أن يضفي لمسة جديدة بتوظيف أبيات لشعراء مشهورين كأبي الطيب المتنبي ومحمود سامي البارودي وأحمد شوقي ونزار قباني، معتقداً أنهم عبَّروا عن كثير من المعاني الإنسانية مثل الحب والوحدة والفراق والغربة بعمق، وأن الكاتب الماهر من يستطيع أن يصل إلى مبتغاه سواء بالشعر أو النثر.

وبخصوص عناوين موضوعاته في كتاب ((الوحدة)) مثل ((مع الله، تسعة أشهر، الحب، الغربة...))، يقول: ((لم تكن خطة مدروسة، لكن سعيت إلى ترتيب العناوين من أصغرها إلى أكبرها، ووفق المراحل الزمنية التي مررت بها، فكتبت مادة الكتاب، ثم رتبت عناوين الموضوعات على هذا النحو)).

ويشرح الأسباب التي أدت إلى ازدهار روايات الرعب والخيال العلمي، معللاً ذلك بأن الجيل الحالي يبحث دائماً عن كل ما هو جديد، وتستهويه القصص التي تدور حول أسطورة مصاصي الدماء، ويميل إلى التشويق والإثارة، وينحاز إلى الخيال أكثر من الواقع.

مؤكداً أن هذا ما دعاه إلى إصدار كتابه الجديد ((غرور))، الذي استغرق تأليفه سنتين، واستهدف من خلاله الجيل المحب لهذا النوع من الفنتازيا، وإن كان يرى أن التنوع في الكتابة هو ما يُبرز قوة الكاتب، ويحول دون إصابة القارئ بالملل.