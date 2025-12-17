ندوة الثقافة والعلوم تكرّم الفائزين بجائزة العويس للإبداع الـ29

MENAFN - Al-Bayan) كرّمت ندوة الثقافة والعلوم في دبي، الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، الشخصية الثقافية لجائزة العويس للإبداع في دورتها الـ 29، كما كرّمت الفائزين بالجائزة.

وذلك بحضور معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وعلي بن حميد العويس، راعي الحفل، وبلال البدور، رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، وعلي عبيد الهاملي، نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس اللجنة الإعلامية.

والمهندس رشاد بوخش، رئيس لجنة المسابقات والجوائز وأعضاء مجلس الإدارة، ونخبة من المثقفين والكتاب والمهتمين. جاء التكريم احتفالاً باختتام فعاليات مئوية الشاعر سلطان بن علي العويس، واستلهاماً لعطائه الإنساني والفكري والثقافي.

حيث تواصل الجائزة عملها الدؤوب في تشجيع الفكر واحتضان الثقافة والأدب، من خلال تكريمها وتشجيعها لمختلف الأجيال على بذل الجهد والعطاء عبر المشاركة في مختلف فروع الجائزة.

وقال علي عبيد الهاملي: ((إن الندوة تحتفي هذا العام بتكريم شخصية ثقافية استثنائية تحمل إرثاً راسخاً من الفكر والعطاء، وتواصل حضورها المؤثر في مسيرة المعرفة الإماراتية والعربية، هي الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، القامة الثقافية الكبيرة التي رسخت عبر مبادراتها وإسهاماتها الثقافية، نموذجاً مشرقاً للريادة الفكرية، والعمل المجتمعي، ودعم التعليم، والكتاب، والقراءة، والثقافة بفضاءاتها المختلفة.

وذلك من خلال ترؤسها إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، ومن خلال شراكات فاعلة عبر المؤسسات الثقافية والإنسانية الأخرى داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة)).

وأضاف أن الجائزة تواصل نهجها في تكريم الشخصيات التي أسهمت في بناء الوعي المعرفي وخدمة الثقافة في دولة الإمارات، حيث كرّمت هذا العام كلاً من الخطاط الأستاذ تاج السر حسن، والدكتور عرفات النعيم، والكاتب والروائي الأستاذ ناصر عراق، على جهودهم المتميزة في خدمة الثقافة الإماراتية.

وأشار إلى أن الجائزة تلقت في هذه الدورة مشاركات مهمة، توزعت على فروع الأدب والثقافة والفنون والإعلام والبحث العلمي، الأمر الذي يعكس المكانة التي باتت تحتلها الجائزة في قلوب المبدعين، وفتح مساحات أرحب أمام الباحثين والكتاب والفنانين والطاقات الشابة وأصحاب التجارب العميقة. وكان الاحتفال قد استهل بعرض الفيلم الحائز أفضل فيلم وثائقي محلي ((أطياف ذلك الضوء)) من إنتاج مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية وإخراج نجوم الغانم.

فيلم توثيقي

وعُرض خلال الحفل فيلم توثيقي عن الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، وقد ألقت كلمة قالت فيها: ((ليس من السهل الوقوف أمام تكريم ثقافي دون أن يسبقنا السؤال: ماذا نُكرّم في الحقيقة؟ هل نُكرّم الشخص، أم المسار، أم تلك العلاقة الخفية التي تربطنا بالكلمة، وتجعلنا نثق بها رغم هشاشتها، ونعود إليها كلما ضاقت بنا المعاني؟

أقف اليوم أمامكم وأنا أميل إلى الاعتقاد بأن هذا التكريم لا يتجه إلى فرد بقدر ما يتجه إلى رحلة طويلة من القراءة، والإنصات، ومحاولات الفهم. رحلة لا تبدأ من منصة، بل من لحظة بسيطة، تكاد تكون عابرة، لكنها تصنع الفرق.

حين أستعيد بدايتي مع الكتاب، لا تحضرني لحظة استثنائية، بل مشهد هادئ: يد والدي، طيب الله ثراه، تمتد بكتاب. لا شرح، لا توجيه، فقط كتاب. وربما في هذه البساطة يكمن جوهر العلاقة مع المعرفة.

فالكتاب لا يَعِد، ولا يفرض، لكنه يفتح باباً، ومن يدخله لا يخرج كما كان. ومن هنا، أجدني أُهدي هذا التكريم إلى روحه، التي رافقتني في رحلة البحث عن المعنى، وفي الإيمان بأن المعرفة لا تُمنَح، بل تُكتشف)).

وختمت كلمتها مؤكدة أنّ ما تحقق حتى اليوم ليس سوى بداية، مضيفة: ((الثقافة لا تُستدام بالحفظ وحده، بل بإعادة القراءة، وبمنح الأجيال الجديدة حق السؤال، وحق الاختلاف، وحق أن ترى في الثقافة مساراً ممكناً، وطموحاً مهنياً، وقيمة أخلاقية، وحصناً ضد الانغلاق والتقوقع)).

وتقدمت بالشكر والتقدير لندوة الثقافة والعلوم على هذا التقدير، وعلى دورها في الإبقاء على السؤال الثقافي حيّاً، ومفتوحاً، وقابلاً للتجدد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعقب الكلمة كرّم علي بن حميد العويس راعي الحفل، وعلي عبيد الهاملي نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس رشاد بوخش رئيس لجنة الجوائز، شخصية العام الثقافية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، والخطاط تاج السر حسن.

والدكتور عرفات النعيم، والكاتب والروائي ناصر عراق، ثم توالى تكريم الفائزين ببقية فروع الجائزة، حيث فاز في مسابقة أفضل بحث عن دولة الإمارات: الباحثة د. عائشة سعيد سالم محمد الزعابي، عن بحثها: ((الهوية الثقافية في ظل الذكاء الاصطناعي))، والباحثة مريم عبيد محمد حسن الزعابي، عن بحثها:

((الدور الفعال لأولياء أمور الطلبة في دعم المواطنة الإيجابية لدى الأبناء في دولة الإمارات))، والباحث وسام يوسف مصلح، عن بحثه: ((نحو مكتبات مستدامة: استكشاف العلاقة بين المكتبات الذكية والخضراء))، والباحث محمد علي محمد عبدالله القاسم، عن بحثه: ((تعزيز قدرة دبي على التكيف مع تغير المناخ)).

ونال جائزة أفضل حساب وسيلة تواصل اجتماعي حساب (كُلنا رُبان) لغانم عبدالله بن جابر المهيري منصة (أنستغرام). فيما ذهبت جائزة أفضل فيديو توعوي لعائشة محمد سعيد الملا، عن فيديو:

((تحذير لأبنائنا المبتعثين في الدول الأجنبية))، ومجمل نشاطها التوعوي وما تبثه من مادة ثرية ومفيدة. ونال جائزة أفضل فيلم وثائقي محلي فيلم (أطياف ذلك الضوء) من إنتاج مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، وإخراج نجوم الغانم.

ونال جائزة أفضل كتاب لأحد أبناء الإمارات عن الإمارات كتاب ((التحولات السردية في الأدب الإماراتي)) للدكتورة مريم عبدالله الهاشمي، وجائزة أفضل كتاب لأحد أبناء الإمارات ((شريعة حمورابي أم شريعة إبراهيم (عليه السلام))) للدكتور محمد فارس الفارس.

أما جائزة أفضل إبداع سردي فكان المركز الأول من نصيب رواية ((قصر الزباء))، للكاتب محمد الحبسي. والمركز الأول مكرر رواية ((إلا جدتك كانت تغني)) للكاتبة صالحة عبيد. فيما مُنحت جائزة تشجيعية لرواية ((لم يخطر على البال)) للكاتب عمر العامري، ومنحت جائزة تشجيعية أفضل نص مسرحي لمسرحية (تهديد الوردة) لفاطمة المزروعي.

ونال المركز الأول في جائزة الابتكار العلمي فئة الكبار يوسف البرعي، والمركز الأول مكرر لمحمد عدنان محمد عبدالله الأحمد، والمركز الثالث لمريم حسن علي عيسى الذباحي.

أما جائزة أفضل عمل فني في مسابقة الرسم، فقد تم حجب المركز الأول، ومنح المركز الثاني للفنانة مريم راشد الكيتوب للوحة (الكيرخانة). وفي مسابقة الخط العربي، منحت جائزة تشجيعية لمحمود عبدالكريم محمد العبادي عن لوحة (رب اجعل هذا البلد آمناً). أما مسابقة التصوير فنال المركز الأول فيصل أحمد الرئيس عن صورة ((مدينة دبي)).

وفي مسابقة النحت والخزف حازت المركز الأول منحوتة ((تمثال السلام)) لآمنة عبدالله غانم الفلاسي، والمركز الثاني منحوتة ((الاتحاد)) لسالم أحمد صالح جوهر.

وجاءت جوائز مسابقات الشباب في مجال الابتكار العلمي على النحو التالي: المركز الأول لحمدان محمد جمعة رحمة وحمد عيسى العبادي. والمركز الثاني لسلطان عبدالرحمن الزرعوني وعبدالرحمن وضاح الهاشمي.

والمركز الثالث لزهراء محمد أحمد العيسى وروضة محمد يونس المنصوري. فيما مُنحت جائزة تشجيعية لابتكار نظام تمكين الذكاء المهني باستخدام الذكاء الاصطناعي لحصة عيسى المازمي.

وعن جائزة أفضل عمل فني (شباب) في مسابقة الرسم فقد حجب المركز الأول، وجاء المركز الثاني للوحة شاهين لمريم يونس عبدالرحمن محمد الفيل والمركز الثالث للوحة الصقر لندى يوسف مفتاح محمد الحمادي. وفي مسابقة التصوير نال المركز الأول أحمد علي الشريف عن صورته نخيل، والمركز الثاني عمير علي الشريف عن صورته جميرا.