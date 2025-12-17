بطولة فزاع المدرسية لليولة تتوّج سعيد الهاجري وهلال السبوسي

MENAFN - Al-Bayan) اختتمت بطولة فزاع المدرسية لليولة، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، فعالياتها بعد أمسية تراثية مميزة احتضنتها القرية التراثية في القرية العالمية، عكست روح الموروث الشعبي وأكدت الحضور المتجدد لليولة في وجدان الأجيال الناشئة.

وشهدت البطولة مشاركة لافتة تجاوزت 400 طالب من مختلف إمارات الدولة، تم تقسيمهم على حلقتين وفق الفئات العمرية، وأسفرت مراحل التصفيات عن تأهل 20 يويلاً إلى المرحلة النهائية من الحلقتين الأولى والثانية، واتسمت المنافسات بالقوة والندية، وقدّم المشاركون مستويات مميزة عكست مواهب واعدة ومستقبلاً مشرقاً لهذه الفئة العمرية في فنون اليولة.

وأسفرت النتائج النهائية عن فوز سعيد راشد محمد الهلي الهاجري بلقب بطولة فزاع المدرسية لليولة عن المرحلة التأسيسية الأولى، فيما توّج هلال أحمد محمد السبوسي بلقب البطولة عن المرحلة التأسيسية الثانية.

وذلك عقب منافسات قوية في المرحلة الختامية، كما تم تكريم أوائل عشرة مشاركين من كل مرحلة بجوائز قيمة، دعماً وتشجيعاً من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، تقديراً لمشاركتهم المميزة ومستوياتهم اللافتة.

وأسهم الحضور الكبير لأولياء الأمور والجمهور في إضفاء أجواء حماسية رفعت من معنويات المتنافسين، الذين أظهروا مهارات عالية في أداء اليولة، من حيث الدوران والتحكم وعمليات الفرّ، وغيرها من الحركات التي تبرز المستوى العالي للمتنافسين.

وضمّت لجنة تحكيم البطولة خليفة بن سبعين، وراشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، الذي أكد أن البطولات المدرسية.

وفي مقدمتها بطولة فزاع المدرسية لليولة، تمثل ركيزة أساسية في بناء شخصية الطلبة، لما لها من دور فاعل في تعزيز القيم الرياضية والاجتماعية، وغرس مفاهيم التعاون والمنافسة الإيجابية والانضباط.

اكتشاف المواهب

وأشار راشد حارب الخاصوني إلى أن هذه البطولات تشكّل منصة مهمة لاكتشاف المواهب وصقلها، سواء في الجوانب البدنية أو الثقافية، كما تتيح للطلبة فرصة التفاعل الإيجابي مع أقرانهم، بما ينعكس أثره على حياتهم الدراسية والاجتماعية.

وأضاف أن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث يولي أهمية خاصة للربط بين التفوق في البطولة والالتزام الدراسي والسلوكي، حيث يُعد حسن السيرة والنتائج المدرسية من الشروط الأساسية لنيل الجوائز، في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى إعداد جيل متوازن وقادر على حمل راية التراث.

وأكد أن مثل هذه الفعاليات تسهم في ترسيخ الهوية الوطنية لدى الطلبة، وتعزز ارتباطهم بموروثهم الشعبي، بما يضمن استدامته وانتقاله بثقة إلى الأجيال المقبلة.