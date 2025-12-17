مهرجان دبي للتسوق.. تجارب سينمائية وحفلات فنية وسط الطبيعة في حتا

MENAFN - Al-Bayan) تواصل فعالية ((حتا × مهرجان دبي للتسوق))، التي تستمر حتى 31 ديسمبر الجاري، إبهار زوارها وسط الإطلالات الخلابة لمرتفعات حتا، حيث تقدم مجموعة كبيرة من عروض الألعاب النارية، وتجارب المغامرات والطهو والموسيقى والألعاب العائلية.

وتكشف دورة هذا العام عن عروضٍ عالمية غير مسبوقة، وتجارب سينمائية فريدة، وحفلات موسيقية ممتعة. كما يمكن للزوار الاستمتاع بالعديد من مسارات العروض الضوئية، واستعراضات الألعاب النارية في عطلة نهاية الأسبوع، إلى جانب مجموعة من مفاهيم الطهو المحلية.

تقام فعالية ((حتا × مهرجان دبي للتسوق))، وسط المناظر الطبيعية الخلابة لجبال الحجر، لتضفي طابعاً مميزاً وجديداً على هذه الوجهة الساحرة، لا سيما أنّ المهرجان يقام في الهواء الطلق، مستنداً إلى أربع ركائز، وهي الطبيعة والألعاب والأضواء والتجارب العائلية.

وتوفر الفعالية للزوار العديد من التجارب، بما في ذلك: مجسمات ضوئية مذهلة، وتجارب ليلية وسط إطلالات خلابة، ومسار في البرية مُضاء لرحلة مشي غامرة، يمتد لمسافة 1 كيلومتر، ويتضمن مجسمات متلألئة، مستوحاة من الحياة البرية، ومسارات مزودة بأضواء LED، ومحطات تعليمية تسلط الضوء على البيئة الأصلية في حتا.

كما يمكن للزوار الاستمتاع بثلاث مناطق لعروض الأضواء الساحرة، وهي ((فورتكس أوف لايت))، و((ريفر جيت))، و((ذا بولس))، حيث ترتقي بأجواء المهرجان إلى مستويات غير مسبوقة، وتوفر رحلة استكشاف مميزة للعائلات، وفرصة فريدة لالتقاط الصور التذكارية.

وتوفر الفعالية للزوار عروض ألعاب نارية مميزة أسبوعياً.

تقام كل يوم جمعة وسبت في الساعة 8 مساءً، وأبرزها عرض الألعاب النارية في ليلة رأس السنة، عند منتصف الليل، احتفالاً ببداية العام الجديد.

إضافة إلى أن الفعالية توفر حفلات موسيقية على ضوء الشموع، وهي سلسلة عروض موسيقية على ضوء الشموع، والتي تقام في الهواء الطلق بين الجبال. ومن بين الأمسيات الموسيقية ((مئة عام من الألحان العربية الشهيرة))، وتقام في 19 ديسمبر الجاري، و((رحلة البيانو عبر العصور))، في 27 ديسمبر الحالي.

كما يتضمن مهرجان دبي للتسوق، تجربة سينمائية فريدة في حتا، وهي ((قبة سينما روكسي))، عبارة عن قبة تم بناؤها خصيصاً لعرض الأفلام. وتتضمن هذه التجربة تقديم مجموعة من الأفلام الشهيرة، وسط إطلالات رائعة على الجبال، حيث يمكن للزوار مشاهدة أجمل الأفلام، بما فيها (Wicked).

ويقدم مهرجان دبي للتسوق تجربة ((دينر إن ذا سكاي))، لأول مرة في حتا وادي هب، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بتجربة طعام فاخرة في منطقة ترتفع لمسافة 50 متراً، مع إطلالات مميزة. ومع أكثر من 30 تجربة مشوّقة، تبرز حتّا باعتبارها أهم وجهة جبلية في دبي، وملاذاً مثالياً لعشّاق الطبيعة والحركة.

ويمكن لزوّار ((حتّا × مهرجان دبي للتسوق))، إطلاق العنان لشغفهم بالمغامرة، عبر مجموعة واسعة من الأنشطة، كالمغامرات الهوائية المفعمة بالحماس، ورياضات التحدّي والدقة، والتجارب البدنية، إضافة إلى استكشاف الطبيعة، وركوب الخيل والمهور، وركوب الدراجات الجبلية، برفقة فريق خبراء حتا وادي هب.

كما تتحوّل حتّا خلال مهرجان دبي للتسوق إلى وجهة لأشهى تجارب تناول الطعام المفعمة بالنكهات الشهية، والتي تجمع بين أشهر العلامات المحلية، وأبرز مفاهيم الطعام في دبي.