جون سينا يودع مصارعة المحترفين بابتسامة وحركة إخضاع

MENAFN - Al-Bayan) بحركة الإخضاع ((سليبر هولد)) في نزاله الأخير أمام النمساوي غونثر، خلال عرض ((الحدث الرئيسي ليلة السبت))، ودع المصارع الأسطوري، جون سينا، المصارع الأسطوري الحلبة، في واحدة من أكثر المباريات تأثيراً في تاريخ المصارعة الحرة، وأسدل الستار رسمياً على مسيرته في عالم مصارعة المحترفين ((WWE)) أمام حضور جماهيري تجاوز الـ 19.000 متفرج في صالة ((كابيتال وان أرينا)) بالعاصمة الأمريكية واشنطن.



جون سينا، البالغ من العمر 48 عاماً، لم يتعرض لحركة إخضاع خلال مسيرته على مدار 23 عاماً في عالم اللعبة، سوى 4 مرات فقط، كانت آخرها في العام 2004 على يد المصارع الأمريكي القوي كورت أنغل. في النزال الأخير، وأمام لقطة الوداع كما أطلق عليها عشاق جون سينا، شدد غونثر الخنق على عنقه، التعبير الأنسب وقته على ملامح الوجه سيكون حالة من الاستسلام والوهن لا محالة، لكن فجأة تظهر على وجه جون سينا ابتسامة خفيفة قبل أن يعلن استسلامه ووداع محبيه، تلك اللقطة أثارت الجدل، هناك من أكد أنه أراد وداع الحلبة واللعبة بابتسامة لكل ما رافق مسيرته في عالم المصارعة، أراد أن يقول سأظل قوياً وسأواجه الألم بالابتسامة دوماً، لحظة حملت نهاية درامية كعادة أفلام هوليوود وأسدلت الستار على مسيرة المصارع الأسطورية داخل حلبات المصارعة.



بالأمس فقط، طوى سينا صفحة واحدة من أعظم المسيرات في تاريخ المصارعة الاحترافية، منهياً رحلة حافلة بالألقاب واللحظات الخالدة، ليودع الحلبة بعد سنوات طويلة كان خلالها أحد أبرز رموز ((WWE)) وأكثر نجومها تأثيراً وشعبية، وعقب النزال ترك سينا ربطاته الخاصة وحذاءه على الحلبة ليؤكد اعتزاله، حيث قدم كل من كودي رودز وسي إم بانك لقبيهما العالميين إلى سينا ليحملهما للمرة الأخيرة بوصفه ((آخر بطل عالمي حقيقي))، في حين وقف غونثر في الركن الآخر من الحلبة، موجهاً رسالة واضحة إلى جميع نجوم المصارعة: ((أنا هنا لأبقى، وأنا أسطورة هذا الجيل والأجيال القادمة)).



بالرغم من تلك الليلة التي شهدت ترجل الفارس عن جواده، سيبقى جون سينا أسطورة في عالم مصارعة المحترفين، طيلة السنوات الماضية حافظ على التزامه بالحلبة، على الرغم من الإصابات المتفرقة وانشغاله بمشاريعه السينمائية، ونجح في رسم صورة مختلفة عن المصارع قوي العضلات العنيف بل تعدى الجميع ونال القبول والمحبة في قلوب المشجعين بعد التألق على الحلبة وتحقيق البطولات.



مسيرة ذهبية لجون سينا مع المصارعة طوال 23 عاماً، حيث توج بطلاً للعالم بـ 17 لقباً، وبطلاً للولايات المتحدة الأمريكية بـ 5 ألقاب، وبطل الفرق الزوجية بـ 4 ألقاب، وبطل رويال رامبل بلقبين، وبلقب واحد في بطولة القارات.

مع نجاحه الكبير بعالم المصارعة الحرة، كان لجون سينا نظرة تجاه عالم هوليوود والسينما، حيث اهتم بالمشاركة ببطولة عدد من الأفلام السينمائية، وجاء ظهوره الأول بالسينما في عام 2000 من خلال فيلم ((Ready to Rumble)). إلا أن مشاركته الأبرز والتي وضعت أولى خطواته في السينما العالمية والأمريكية، كانت عقب ذلك بمرور 6 سنوات من خلال تجسيده لبطولة فيلم ((The Marine)) عام 2006.

وقد جسّد جون سينا خلال أحداث الفيلم شخصية أحد جنود المشاة الأمريكية، ووضع هذا الفيلم اللاعب جون سينا في مكانة جديدة بعالم هوليوود كواحد من نجوم أفلام الأكشن.



على مدار ما يقارب الخمسة والعشرين عاماً، قدم جون سينا عدداً كبيراً من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية، حيث وصل رصيده إلى المشاركة ببطولة 40 عملاً فنياً. وتميزت تلك الأفلام السينمائية التي قدمها خلال السنوات الأخيرة بالعديد من العناصر التي أثبت من خلالها جون سينا أنه ممثل وليس لاعب مصارعة فقط، فقد حققت تلك الأفلام انتشاراً ونجاحاً لدى الجمهور، وأيضاً حصل من خلالها على حجم أدوار كبيرة تنوعت ما بين الأكشن، الكوميديا والدراما الرومانسية، وهي: Trainwreck تم عرض الفيلم عام 2015، ويعد من الأفلام التي كانت نقطة تحول رئيسية في مسيرة جون سينا، كما أنه يعد أول دور كوميدي يجسده ولفت أنظار الجمهور والنقاد إليه، Bumblebee دارت أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والخيال العلمي، وتم عرضه عام 2018، ثم فيلم Dolittle الذي يعد من أبرز الأفلام التي شارك بها جون سينا، وتم عرضه عام 2020، وكذلك فيلم The Suicide Squad الذي تم عرضه عام 2021، كما يعد فيلم F9: The Fast Saga من أبرز الأفلام التي شارك في بطولتها جون سينا، حيث جمعه بالنجم العالمي فان ديزل.