مانشستر سيتي يصدر تقريره السنوي لموسم 2024-2025 مع تسجيل النادي أعلى الإيرادات للمرة الثالثة

MENAFN - Al-Bayan) أصدر نادي مانشستر سيتي اليوم تقريره السنوي لموسم 2024-2025 مؤكداً تحقيق ثالث أعلى إيرادات في تاريخ النادي، وذلك رغم غيابه عن منصات التتويج للمرة الأولى منذ ثمانية أعوام. ينعكس نهج النادي في تنويع الإيرادات طويل الأمد في مصادر الدخل الرئيسة مع إعلان النادي تحقيق إيرادات بلغت 694.1 مليون جنيه إسترليني، والإبلاغ عن خسارة هامشية قدرها 9.9 ملايين جنيه إسترليني.



وفي سياق المعايير التي اعتمدها النادي في المواسم السابقة، فقد اعتُبرت مشاركة النادي في دوري أبطال أوروبا للموسم الخامس عشر على التوالي واحتلال المركز الثالث في الدوري الإنجليزي، نتيجة مخيبة للآمال. وقد شهد الاستثمار الاستراتيجي في الفريق انضمام لاعبين مثل تيجاني ريندرز، وريان شيركي، ونيكو غونزاليس إلى النادي، مع تعهد إرلينغ هالاند وهو المهاجم الأكثر غزارة في تسجيل الأهداف عالمياً، بمواصلة مسيرته مع النادي للعقد القادم.



وتمثلت أبرز التغييرات التي شهدها النادي خارج الملعب في اختتام تشيكي بيجيريستين مسيرته كمدير رياضي لنادي مانشستر سيتي بعد 13 عاماً من النجاحات المذهلة مع النادي، وانضم هوغو فيانا ليشغل المنصب ذاته، مرافقاً تشيكي خلال المرحلة الانتقالية لضمان انتقال سلس للمهام. كما شهدت نهاية موسم 2024-2025 أيضاً ختام عقدٍ من العطاء قدمه كيفن دي بروين وهو أحد أبرز لاعبي مانشستر سيتي على الإطلاق بعد 10 سنوات مليئة بالإنجازات.



وقد تحدث خلدون المبارك رئيس مجلس إدارة النادي في معرض حديثه عن موسم النادي قائلاً: لو تأملنا ما تحقق خلال هذا العام لرأينا مدى أهمية الإنجازات في تعزيز مكانة النادي واستمرار تطوره على المدى الطويل، والحقيقة أن حرصنا وتركيزنا على مواصلة تطوير النادي لم يضعفا أو يقلا بأي شكل من الأشكال. لقد شهد الموسم التزام جميع العاملين والمعنيين بالاستمرار في تطوير نادي مانشستر سيتي على أرض الملعب وخارجه، ومما يدل على مدى التقدم الذي أحرزناه منذ عام 2008 أن احتلال المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا للموسم الخامس عشر على التوالي يُعدان نتيجةً مخيبة للآمال. ومع ذلك لا أحد يفرض على نادي مانشستر سيتي معايير أعلى مما نفرض على أنفسنا، ولذلك نفخر بارتفاع مستوى التطلعات التي بلغناها بفضل نجاحنا المتواصل. لقد التزمنا باستثمارات كبيرة في تجديد تشكيلة الفريق الأول للرجال، ونتطلع قدماً إلى رؤية هذه المجموعة الجديدة تتطور أكثر تحت قيادة بيب غوارديولا.



وواصل: كما تجدر الإشارة إلى نجاحنا في مواجهة التحديات التي شهدتها الأشهر الاثنتي عشر الماضية بهدوء وعزيمة ورؤية واضحة. وفي جميع المجالات، فإن القدرة على مواجهة الشدائد والخروج منها بقوة أكبر هي دلالة على ثبات المؤسسة وقوتها. وهذا ما نجحنا في تحقيقه في موسم 2024 / 2025 على جميع الأصعدة، سواء في نادي مانشستر سيتي أو في مجموعة السيتي لكرة القدم، الأمر الذي يبعث فينا جميعاً شعوراً بالتفاؤل والقدرة على مواصلة التقدم.



من جانبه، قد تحدث الرئيس التنفيذي للنادي فيران سوريانو قائلاً: ما زال النادي يرتكز على مقومات مهمة وراسخة وما زلنا ملتزمين بقوة باستراتيجيتنا التي ترتكز على جمالية كرة القدم وعلى التفوق التشغيلي والتأثير المجتمعي ومواصلة الابتكار على المدى الطويل. وبما يجسد هذا الالتزام، شهدنا توقيع اللاعب إرلينج هالاند وشركة بوما عقوداً طويلة الأمد مع النادي، لقد شهدنا موسماً صعباً وتعلمنا منه الكثير، وأي نجاح نحققه في المستقبل سيعزى – ولو جزئياً - إلى الدروس التي اكتُسبت والشخصية التي صُقلت في ظل ظروف صعبة. وكما كنا نقول لأنفسنا دائماً ((اربحوا أو تعلموا)). وبينما نتطلع إلى المستقبل بطموح وثبات فنحن واثقون من امتلاكنا المقومات والجمهور والثقافة اللازمة لمواصلة مسيرتنا الحافلة بالطموح والإنجازات.



يسلط التقرير السنوي الضوء على عدد من الإنجازات المهمة التي تجسد التزام النادي بتحقيق النمو المستدام والتطور المستمر والتأثير في المجتمع. تم إحراز تقدم كبير في تطوير المدرج الشمالي والمرفق الترفيهي التابع للنادي والبالغة قيمته 300 مليون جنيه إسترليني، والذي سيفتتح على مراحل بدءاً من افتتاح المدرج الشمالي الموسع قبل نهاية موسم 2025-2026. وقد تم إنجاز الجزء الأكبر من الأعمال الانشائية والخارجية الرئيسة ووصلت أعمال البناء إلى أعلى نقطة لها واكتملت في الربيع. وفي سياق هذا التطوير فقد أعلن النادي عن إبرامه شراكة مع مجموعة فنادق راديسون العالمية التي ستتولى إدارة فندق النادي المكون من 401 غرفة.

كما سينضم المدرج الشمالي الموسع للنادي والمرافق عالمية المستوى إلى ميدان كوب لايف ((Co-op Live)) الذي يتسع لـ 23.500 شخص، علماً أن هذا الميدان نتيجة تعاون مشترك بين مجموعة سيتي لكرة القدم ومجموعة أوك فيو.



كما شهد سير العمل تقدماً في المركز الرياضي للسيدات في أكاديمية سيتي لكرة القدم والبالغة قيمته 10 ملايين جنيه إسترليني والذي سيصبح مقراً للفريق الأول للنساء. إضافة إلى ما تقدم فقد تُوجت جهود رودري بكونه أول لاعب في مانشستر سيتي يحصل على جائزة الكرة الذهبية وهي أرفع جائزة فردية في كرة القدم. واستمر انتقال المواهب من الأكاديمية إلى الفريق الأول بوتيرة سريعة إذ أصبح نيكو أوريلي آخر خريج يعزز مكانته ضمن تشكيلة بيب غوارديولا.



كما واصلت المؤسسة الخيرية الرسمية للنادي City in the Community مهمتها في تمكين الشباب من عيش حياة صحية من خلال كرة القدم، وإشراك أكثر من 16.900 شخص في 19 برنامجاً في موسم 2024-2025.

وحقق نادي مانشستر سيتي مستويات جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي حيث ارتفع عدد المستخدمين النشطين لوسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 60 % سنوياً. كما سجل النادي أعلى نسبة لمشاهدات الفيديو في الدوري الممتاز إذ بلغ مجموع المشاهدات عبر القنوات الخمس البارزة 13.9 مليار مشاهدة، في حين بلغت المشاركات عبر إنستغرام وفيسبوك وتيك توك وإكس 1.4 مليار مشاركة.