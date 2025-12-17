"فيفا" يعلن تتويج لويس إنريكي بجائزة "ذا بيست" لأفضل مدرب 2025

MENAFN - Al-Bayan) أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ((فيفا)) فوز الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، بجائزة The Best لأفضل مدرب للرجال لعام 2025، تقديرًا لنجاحاته الفنية والنتائج المميزة التي حققها مع الفريق خلال الموسم المنقضي.

وجاء تتويج لويس إنريكي بعد موسم استثنائي قاد فيه باريس سان جيرمان إلى فرض هيمنته محليًا، إلى جانب بصمة واضحة على المستوى القاري، حيث تميز الفريق بالاستقرار الفني، وتطور الأداء الجماعي، والقدرة على إدارة المباريات الكبرى بفعالية عالية.

وأشاد ((فيفا)) في بيان رسمي بالمدرب الإسباني، معتبرًا أن إنريكي قدم نموذجًا متكاملًا للمدرب العصري، من خلال المزج بين الانضباط التكتيكي، والمرونة الخططية، وتطوير قدرات اللاعبين، وهو ما انعكس مباشرة على نتائج الفريق وثبات مستواه طوال الموسم.

ويعد هذا التتويج إضافة جديدة إلى مسيرة لويس إنريكي التدريبية الحافلة، بعدما سبق له تحقيق إنجازات كبرى على مستوى الفريق التي أشرف على تدريبها، ليؤكد مجددًا مكانته بين أبرز مدربي العالم في السنوات الأخيرة.

ويختار الفائز بجائزة ((ذا بيست)) لأفضل مدرب من خلال تصويت يشارك فيه مدربو المنتخبات، وقادة الفرق الوطنية، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام والجماهير حول العالم، وفق معايير فنية دقيقة تعتمد على الأداء والإنجازات المحققة خلال العام.