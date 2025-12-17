ديمبيلي يحصد جائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم 2025

MENAFN - Al-Bayan) توج الفرنسي عثمان ديمبيلي، نجم باريس سان جيرمان، بجائزة The Best لأفضل لاعب في العالم لعام 2025، وذلك للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية، بعد موسم استثنائي قدمه على المستويين المحلي والقاري.

وجاء اختيار ديمبيلي عقب عام لافت تألق فيه بقميص باريس سان جيرمان، ولعب خلاله دورًا حاسمًا في نتائج الفريق، بفضل تأثيره المباشر في تسجيل وصناعة الأهداف، وحضوره الفني المؤثر في المباريات الكبرى، ليحسم الجائزة متفوقًا على عدد من أبرز نجوم الكرة العالمية.

ويمثل هذا التتويج المحطة الثالثة في تاريخ باريس سان جيرمان التي ينجح فيها لاعب من صفوفه في الفوز بجائزة ((ذا بيست))، في مؤشر يعكس الحضور المتنامي للنادي الفرنسي على الساحة العالمية، وترسيخه كقوة كروية بارزة خلال السنوات الأخيرة.

وتمنح جائزة ((ذا بيست)) من الاتحاد الدولي لكرة القدم ((فيفا)) بناءً على تصويت يشارك فيه مدربو وقادة المنتخبات الوطنية، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام والجماهير حول العالم، وفق معايير فنية دقيقة تعتمد على الأداء الفردي والتأثير داخل الملعب على مدار العام.