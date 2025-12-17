أيتانا تحصد جائزة "ذا بيست" لأفضل لاعبة في العالم 2025

أيتانا تحصد جائزة "ذا بيست" لأفضل لاعبة في العالم 2025
وجاء تتويج بونماتي تقديرًا لدورها الحاسم مع برشلونة، حيث قادت فريقها لتحقيق إنجازات محلية وقارية، وقدمت مستويات فنية عالية انعكست على أداء الفريق واستقراره في المباريات الكبرى، لتتفوق في سباق الجائزة على نخبة من أفضل لاعبات العالم.
ويؤكد هذا الإنجاز استمرار الهيمنة الكتالونية على جوائز كرة القدم النسائية، في ظل الحضور اللافت للاعبات برشلونة على منصات التتويج العالمية خلال السنوات الأخيرة.
وتمنح جائزة ((ذا بيست)) من الاتحاد الدولي لكرة القدم ((فيفا)) بناءً على تصويت يشارك فيه مدربو وقادة المنتخبات الوطنية، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام والجماهير حول العالم، وفق معايير تعتمد على الأداء الفردي والتأثير الفني على مدار العام.
