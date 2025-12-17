أيتانا تحصد جائزة "ذا بيست" لأفضل لاعبة في العالم 2025

MENAFN - Al-Bayan) توجت الإسبانية أيتانا بونماتي، نجمة برشلونة، بجائزة The Best لأفضل لاعبة في العالم لعام 2025، بعد موسم استثنائي واصلت خلاله ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز نجمات كرة القدم النسائية عالميًا.

وجاء تتويج بونماتي تقديرًا لدورها الحاسم مع برشلونة، حيث قادت فريقها لتحقيق إنجازات محلية وقارية، وقدمت مستويات فنية عالية انعكست على أداء الفريق واستقراره في المباريات الكبرى، لتتفوق في سباق الجائزة على نخبة من أفضل لاعبات العالم.

ويؤكد هذا الإنجاز استمرار الهيمنة الكتالونية على جوائز كرة القدم النسائية، في ظل الحضور اللافت للاعبات برشلونة على منصات التتويج العالمية خلال السنوات الأخيرة.

وتمنح جائزة ((ذا بيست)) من الاتحاد الدولي لكرة القدم ((فيفا)) بناءً على تصويت يشارك فيه مدربو وقادة المنتخبات الوطنية، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام والجماهير حول العالم، وفق معايير تعتمد على الأداء الفردي والتأثير الفني على مدار العام.