  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
أيتانا تحصد جائزة "ذا بيست" لأفضل لاعبة في العالم 2025

أيتانا تحصد جائزة "ذا بيست" لأفضل لاعبة في العالم 2025

2025-12-17 12:54:53
(MENAFN- Al-Bayan) توجت الإسبانية أيتانا بونماتي، نجمة برشلونة، بجائزة The Best لأفضل لاعبة في العالم لعام 2025، بعد موسم استثنائي واصلت خلاله ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز نجمات كرة القدم النسائية عالميًا.

وجاء تتويج بونماتي تقديرًا لدورها الحاسم مع برشلونة، حيث قادت فريقها لتحقيق إنجازات محلية وقارية، وقدمت مستويات فنية عالية انعكست على أداء الفريق واستقراره في المباريات الكبرى، لتتفوق في سباق الجائزة على نخبة من أفضل لاعبات العالم.

ويؤكد هذا الإنجاز استمرار الهيمنة الكتالونية على جوائز كرة القدم النسائية، في ظل الحضور اللافت للاعبات برشلونة على منصات التتويج العالمية خلال السنوات الأخيرة.

وتمنح جائزة ((ذا بيست)) من الاتحاد الدولي لكرة القدم ((فيفا)) بناءً على تصويت يشارك فيه مدربو وقادة المنتخبات الوطنية، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام والجماهير حول العالم، وفق معايير تعتمد على الأداء الفردي والتأثير الفني على مدار العام.

MENAFN17122025000110011019ID1110489872

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث