"ذا بيست 2025".. "فيفا" يكشف تشكيلة العام وصلاح خارج القائمة

"ذا بيست 2025".. "فيفا" يكشف تشكيلة العام وصلاح خارج القائمة
وجاء الإعلان خلال فعاليات حفل ((ذا بيست)) المقام في الدوحة، قبل 24 ساعة من نهائي كأس الإنتركونتيننتال، حيث كشف ((فيفا)) عن الأسماء التي صنعت الفارق فنيًا خلال العام، وفقًا لتصويت مدربي وقادة المنتخبات الوطنية، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام والجماهير.
وضمت تشكيلة العام مزيجًا من نجوم باريس سان جيرمان وبرشلونة وريال مدريد وتشيلسي وبايرن ميونخ، وجاءت كالتالي:
حراسة المرمى
جيانلويجي دوناروما
خط الدفاع
أشرف حكيمي – ويليام باتشو – فيرجيل فان دايك – نونو مينديز
خط الوسط
كول بالمر – جود بيلينغهام – فيتينيا – بيدري
خط الهجوم
لامين يامال – عثمان ديمبيلي
ويعد غياب محمد صلاح عن التشكيلة من أبرز المفاجآت، خاصة في ظل أرقامه وتأثيره مع ليفربول خلال عام 2025.
وتمنح جوائز ((ذا بيست)) من الاتحاد الدولي لكرة القدم ((فيفا)) سنويًا بناءً على الأداء الفردي والتأثير الفني والإنجازات، عبر تصويت يضم مدربي وقادة المنتخبات الوطنية، إلى جانب الإعلام والجماهير حول العالم.
