"ذا بيست 2025".. "فيفا" يكشف تشكيلة العام وصلاح خارج القائمة

MENAFN - Al-Bayan) أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ((فيفا)) عن تشكيلة العام ضمن جوائز The Best 2025، والتي جاءت خالية من اسم النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول، رغم تواجده ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم.

وجاء الإعلان خلال فعاليات حفل ((ذا بيست)) المقام في الدوحة، قبل 24 ساعة من نهائي كأس الإنتركونتيننتال، حيث كشف ((فيفا)) عن الأسماء التي صنعت الفارق فنيًا خلال العام، وفقًا لتصويت مدربي وقادة المنتخبات الوطنية، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام والجماهير.

وضمت تشكيلة العام مزيجًا من نجوم باريس سان جيرمان وبرشلونة وريال مدريد وتشيلسي وبايرن ميونخ، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى

جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع

أشرف حكيمي – ويليام باتشو – فيرجيل فان دايك – نونو مينديز

خط الوسط

كول بالمر – جود بيلينغهام – فيتينيا – بيدري

خط الهجوم

لامين يامال – عثمان ديمبيلي

ويعد غياب محمد صلاح عن التشكيلة من أبرز المفاجآت، خاصة في ظل أرقامه وتأثيره مع ليفربول خلال عام 2025.

وتمنح جوائز ((ذا بيست)) من الاتحاد الدولي لكرة القدم ((فيفا)) سنويًا بناءً على الأداء الفردي والتأثير الفني والإنجازات، عبر تصويت يضم مدربي وقادة المنتخبات الوطنية، إلى جانب الإعلام والجماهير حول العالم.