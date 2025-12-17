  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
سفيان بوفتيني يواجه دعابة "عيناوية" بتعليق حاسم وساخر.. ماذا قال؟

2025-12-17 12:54:53
(MENAFN- Al-Bayan) شهد موقع التواصل الاجتماعي ((إنستغرام)) خلال الساعات الماضية تفاعلاً لافتاً بين سفيان بوفتيني مدافع الوصل والمنتخب المغربي، وأحد مشجعي العين، بعد رد مباشر من اللاعب على تعليق ساخر عبر منصة ((إنستغرام))، في واقعة أعادت الجدل الجماهيري إلى الواجهة، ولكن بأسلوب انتهى بروح رياضية.


وكان بوفتيني قد نشر صورة له وهو يرتدي شعار المنتخب المغربي بحسابه الخاص، احتفالاً بالمساهمة في بلوغ نهائي كأس العرب، ليتلقى عدداً كبيراً من التهاني والتعليقات الداعمة، غير أن أحد المتابعين، من محبي نادي العين، علق بدعابة قائلاً إن مستوى بوفتيني مع الوصل دون المطلوب، وإنه كثيراً ما يسجل أهدافاً في مرمى فريقه.


وجاء رد بوفتيني سريعاً وحاسماً وساخراً، معلقاً بالقول إن التسجيل في مرمى العين أصبح أمراً معتاداً له في كل موسم ذهاباً وإياباً، ما فتح باب المناكفات، وسط تفاعل واسع وتبادل التعليقات بين المشجعين، قبل أن يعود ((العيناوي)) نفسه للرد بلطف، مؤكداً أن الحديث كان بدافع المزاح فقط، ومتمنياً التوفيق لبوفتيني في مباراة نهائي كأس العرب.

