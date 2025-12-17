سفيان بوفتيني يواجه دعابة "عيناوية" بتعليق حاسم وساخر.. ماذا قال؟
وكان بوفتيني قد نشر صورة له وهو يرتدي شعار المنتخب المغربي بحسابه الخاص، احتفالاً بالمساهمة في بلوغ نهائي كأس العرب، ليتلقى عدداً كبيراً من التهاني والتعليقات الداعمة، غير أن أحد المتابعين، من محبي نادي العين، علق بدعابة قائلاً إن مستوى بوفتيني مع الوصل دون المطلوب، وإنه كثيراً ما يسجل أهدافاً في مرمى فريقه.
وجاء رد بوفتيني سريعاً وحاسماً وساخراً، معلقاً بالقول إن التسجيل في مرمى العين أصبح أمراً معتاداً له في كل موسم ذهاباً وإياباً، ما فتح باب المناكفات، وسط تفاعل واسع وتبادل التعليقات بين المشجعين، قبل أن يعود ((العيناوي)) نفسه للرد بلطف، مؤكداً أن الحديث كان بدافع المزاح فقط، ومتمنياً التوفيق لبوفتيني في مباراة نهائي كأس العرب.
