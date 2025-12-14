من يتصدر قائمة نجوم الهند الأعلى أجرًا؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تشهد السينما الهندية طفرة غير مسبوقة في أجور نجومها، مع توسّع المنصات الرقمية وضخامة الإنتاجات واتساع القاعدة الجماهيرية، ما جعل ممثلي بوليوود وتوليوود وكوليوود من بين الأعلى أجرًا عالميًا.



وبحسب موقع miva، تصدّر ألو أرجون قائمة الأعلى أجرًا في 2025 بنحو 300 كرور روبية عن فيلم Pushpa 2، يليه راجينيكانث بـ280 كرور روبية. وجاء ثالاباثي فيجاي وعامر خان بأجور بلغت 275 كرور روبية لكل منهما، بينما حصل شاروخان على نحو 250 كرور روبية بعد عودته القوية لشباك التذاكر. وحلّ برابهاس بأجر يقارب 200 كرور روبية.



وتضم القائمة أيضًا أسماء مثل سلمان خان، كمال حسن، أكشاي كومار وأجيث كومار، بأجور تتراوح بين 145 و150 كرور روبية. وعلى مستوى بوليوود، واصل عامر خان وشاروخان وسلمان خان الصدارة، ما يعكس القوة الاقتصادية المتنامية للسينما الهندية في 2025.

