ابنة المغنية التركية غوللو وراء قتل والدتها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشف اعتراف جديد في قضية وفاة المغنية التركية غول توت ("غوللو") أن ابنتها تويان دفعتها من نافذة الطابق الخامس، ما أسفر عن مقتلها.



وأعلن فريق الدفاع عن تويان انسحابه من القضية بعد تصاعد الشكوك حول تورطها عقب اعتقالها الأسبوع الماضي. ونفت الابنة أي مسؤولية عن الحادث، لكن صديقتها سلطانة نور أكدت في إفادتها أن تويان دفعت والدتها من النافذة.



ووفق وسائل الإعلام التركية، وقعت الحادثة ليلة 26 سبتمبر عندما كانت "غوللو" في غرفتها، ورُصدت الكاميرات دخولها قبل سقوطها. وأظهر تقرير الطب الشرعي وجود أدوية مضادة للقلق في دمها، ما قد يكون تسبب في فقدان توازنها، لكن التحقيقات مستمرة لكشف الملابسات.



القضية أثارت صدمة واسعة في الوسط الفني التركي وجمهور الفنانة، وسط متابعة حثيثة للتحقيقات حول ظروف وفاة "غوللو" في منزلها بمدينة يالوفا قرب إسطنبول

ارم نيوز