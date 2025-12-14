10 قتلى وجرحى بحادثة إطلاق نار في مدينة سيدني الأسترالية

403
10 قتلى وجرحى بحادثة إطلاق نار في مدينة سيدني الأسترالية
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام أسترالية الأحد بسقوط 10 قتلى وعدد من الجرحى في إطلاق نار خلال احتفالات بعيد "الحانوكا" اليهودي في منطقة شاطئ "بونداي" الشهير قرب مدينة سيدني.
وأفادت الشرطة الأسترالية أن عشرة أشخاص قتلوا جراء إطلاق النار الذي وقع الأحد عند شاطئ بونداي في سيدني، من دون أن توضح ما إذا كانت الحصيلة تشمل مطلق النار.
وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي) أن أحد مطلقي النار كان من بين القتلى، فيما أُصيب 12 شخصا آخرين بجروح.
