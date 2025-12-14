  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
10 قتلى وجرحى بحادثة إطلاق نار في مدينة سيدني الأسترالية

2025-12-14 06:06:35
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام أسترالية الأحد بسقوط 10 قتلى وعدد من الجرحى في إطلاق نار خلال احتفالات بعيد "الحانوكا" اليهودي في منطقة شاطئ "بونداي" الشهير قرب مدينة سيدني.
وأفادت الشرطة الأسترالية أن عشرة أشخاص قتلوا جراء إطلاق النار الذي وقع الأحد عند شاطئ بونداي في سيدني، من دون أن توضح ما إذا كانت الحصيلة تشمل مطلق النار.
وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي) أن أحد مطلقي النار كان من بين القتلى، فيما أُصيب 12 شخصا آخرين بجروح.

