اتفاقية لتركيب أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية في 33 مستشفى حكومي

2025-12-14 06:06:35
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وقعت وزارتا الطاقة والثروة المعدنية والصحة، الأحد، اتفاقية لتركيب أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية في المستشفيات الحكومية.


وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، إن هذه الاتفاقية تساعد في زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، كما أنها تسهم في توفير استهلاك الوقود في المستشفيات المستهدفة، وتحقيق وفر مالي يتجاوز ربع مليون دينار سنويا.


وأشار الخرابشة إلى أن عدد المستشفيات المستهدفة يبلغ 33 مستشفى، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى شملت التوقيع مع 9 مستشفيات في شمال المملكة.


وأضاف أن المشروع ممول بنسبة 90% من وزارة البيئة الإيطالية، و10% من صندوق دعم الطاقة.

MENAFN14122025000208011052ID1110477964

