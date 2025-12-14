اتفاقية لتركيب أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية في 33 مستشفى حكومي

اتفاقية لتركيب أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية في 33 مستشفى حكومي
وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، إن هذه الاتفاقية تساعد في زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، كما أنها تسهم في توفير استهلاك الوقود في المستشفيات المستهدفة، وتحقيق وفر مالي يتجاوز ربع مليون دينار سنويا.
وأشار الخرابشة إلى أن عدد المستشفيات المستهدفة يبلغ 33 مستشفى، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى شملت التوقيع مع 9 مستشفيات في شمال المملكة.
وأضاف أن المشروع ممول بنسبة 90% من وزارة البيئة الإيطالية، و10% من صندوق دعم الطاقة.
